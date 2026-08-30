Asesinos, más segundas temporadas y Ofelia Medina ‘incluida’

Hacia fines de mes, las plataformas de streaming siguieron ofreciendo estrenos de series, tanto del género de ficción como documental, nuevas temporadas y comedias con el sello Derbez, además de más hoteles.

Con el pretexto del aniversario número 57 de los asesinatos de la familia Manson, ocurridos en agosto de 1969, Netflix estrenó el pasado miércoles 12 la miniserie de tres capítulos del nominado al Oscar Joe Berlinger, “Conversaciones con asesinos: Las cintas de Charles Manson”. Por su parte, el jueves 20, Universal+ estrenó el primer capítulo de la serie “Murder in a Small Town”, una producción de ficción con capítulos unitarios, donde la relación de pareja entre un policía (Rossif Sutherland, Ezra de “El cuento de la criada”) y una bibliotecaria (Kristin Kreuk, Lana Lang de “Smallville”) es paralela a las investigaciones de asesinatos que él realiza en el pueblo al que recién ha llegado a vivir.

Una semana después, con exactitud el viernes 28, Apple TV continuó con los estrenos de segundas temporadas, ya que, después del de la serie mexicana “Las Azules”, que regresó a la plataforma también el pasado miércoles 12, se dio el de “Materia oscura” (“Dark Matter”), que, en su caso, dentro del género del thriller y la ciencia ficción, continúa con la historia de Jason Dessen (Joel Edgerton), un padre de familia que es abducido a una especie de multiverso en el cual, por existir varios otros “yo” idénticos a él, pero con también “oscuras” intenciones, no solo ponen en peligro su integridad física, sino también la de su esposa (Jennifer Connelly) e hijo.

Por último, el mismo viernes 28, pero en el catálogo de VIX, tuvo lugar el estreno de la serie de comedia “Hotel todo incluido”, misma que, desde que sabemos que cuenta con José Eduardo Derbez como el inexperto gerente de un hotel, desde sus primeros minutos nos recordó inevitablemente a la de “Acapulco”, de su papá Eugenio, para Apple TV. Pero hacia el final de su primer capítulo da una muy buena vuelta de tuerca, puesto que, con un guiño a la clásica “Isla de la Fantasía” y una primera actriz como Ofelia Medina, quien interpreta a una huésped del mismo hotel que llega a pasar un aniversario de bodas sin su difunto esposo, como cada año lo hacía, logra darle su propio sello a la historia.

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