Así fueron las reacciones del Team Mar y del Team Tierra a la salida de Adrián Marcelo de LCDLF

Cerca de las 3:00 de la madrugada , los habitantes fueron convocados a la sala principal por “La Jefa ”, la voz omnipresente que dirige el curso del programa. Fue entonces cuando se les informó que Adrián Marcelo había decidido abandonar el show. “Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él” , fueron las palabras de La Jefa. También solicitó a los participantes que quien deseara podía ayudar a recolectar las pertenencias de Adrián y llevarlas al almacén, ya que él no había tenido tiempo de empacar sus cosas.

ASÍ REACCIONÓ EL TEAM MAR ANTE LA SALIDA DE ADRIÁN MARCELO

Los integrantes del Team Mar, liderados por Karime Pindter, fueron los primeros en romper el silencio. Karime expresó sus mejores deseos para Adrián Marcelo: “De todo corazón que Dios lo bendiga, que encuentre paz y vea a su familia. Y también fue una decisión sabia, madura”.

Por otro lado, Arath de la Torre y Mario Bezares también ofrecieron su opinión, señalando que Adrián ya no se sentía cómodo en el juego. Arath recordó un comentario reciente de Adrián sobre la falta de patrocinadores del programa debido a que ya no era considerado un programa familiar. “Dios lo bendiga, brother. No es cosa de ustedes, así de sencillo”, dijo Arath, dirigiéndose a sus compañeros, especialmente a Gala Montes y Karime Pindter, quienes habían tenido roces con Adrián en las últimas semanas.

ASÍ REACCIONÓ EL TEAM TIERA ANTE LA SALIDA DE ADRIÁN MARCELO

Mientras tanto, en el Team Tierra, la salida de Adrián Marcelo generó una conversación más profunda entre sus miembros, quienes parecían estar sorprendidos por la decisión de su compañero. Ricardo Peralta, Sian Chiong y Agustín Fernández se encargaron de recoger las pertenencias de Adrián, con Sian y Ricardo retirándose a una habitación para discutir lo ocurrido.

Sian fue el primero en expresar su incomodidad con uno de los últimos comentarios de Adrián, calificándolo como inapropiado, aunque admitió que en el momento no le dio la importancia que merecía. “Inconscientemente, sabía que no fue correcto y me hice para atrás en señal de desaprobación”, confesó Sian, refiriéndose a un momento en el que Adrián hizo una broma que fue ampliamente criticada por su tono misógino.

Por su parte, Ricardo Peralta admitió que era consciente de que muchos de los comentarios y comportamientos de Adrián estaban mal, pero optó por no intervenir. “No soy su mamá para estarlo regañando”, comentó Ricardo, quien también reconoció que, a pesar de sus diferencias ideológicas, había decidido no alzar la voz contra su compañero.

Ambos participantes llegaron a la conclusión de que habían jugado de una manera que no alineaba con sus valores, pero decidieron no enfrentarse a Adrián directamente. “Lo único que me duele es haber soltado esa risita al final del chiste”, lamentó Sian, refiriéndose a su reacción ante uno de los comentarios de Adrián.

La salida de Adrián Marcelo marca un punto de inflexión en La Casa de los Famosos México 2. Su partida no solo afectó a sus compañeros del Team Tierra, quienes admitieron sentirse traicionados por la repentina decisión de su capitán, sino que también dejó en evidencia las divisiones internas y la tensión que se ha acumulado a lo largo del programa.