Así inician los festejos por Jubileo de Platino de la reina Isabel II

“ Sé que se crearán muchos recuerdos felices en estas ocasiones festivas ”, aseveró Isabel II. “ Me sigue inspirando la buena voluntad que se me muestra, y confío en que los próximos días ofrezcan una oportunidad para reflexionar sobre todo lo conseguido durante los últimos 70 años, mientras miramos al futuro con confianza y entusiasmo ”, añadió.

En el desfile participaron soldados de la División Nacional, compuesta por siete regimientos que hacen labores ceremoniales para la reina. Sus miembros son soldados que con frecuencia son destinados al extranjero cuando no cumplen tareas ceremoniales.

Para poder estar presentes en la celebración del Jubileo miles de personas, algunas de las cuales pasaron la noche al para guardar su lugar, esperaron con muchas banderas británicas, sombreros de fiesta o tiaras de plástico.

Es el caso de Carly Martin, que llegó en un autobús nocturno desde el sur de Londres con su hija, dijo que había acudido para “fabricar recuerdos”.

“Una nunca va a volver a ver esto en su vida”, dijo. “Al menos no en la mía, quizá no en la de mi hija (...) Setenta años, es lo único que he conocido”, añadió.

Por otra parte, varios manifestantes fueron detenidos después de saltar las barreras y llegar a la ruta del desfile. El grupo Animal Rebellion se atribuyó la autoría de la protesta y aseveró que exigía “que se reclamen los terrenos reales”.