Así se despide Fátima Bosch de la corona de Miss Universo México

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo México llega a su fin este sábado 29 de agosto de 2026, cuando entregue la corona a su sucesora durante la gran final del certamen nacional. La ceremonia fue en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Cuando Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, el 21 de noviembre pasado en Bangkok, Tailandia, se convirtió en la cuarta mexicana en conseguir la corona, aunque su triunfo no sólo estuvo acompañado de celebración, también de una polémica durante el certamen y posteriores acusaciones en torno a su elección hicieron que su reinado comenzara bajo los reflectores.

A nueve meses de aquella noche, la mexicana ha recorrido distintos países como representante de la organización y su gestión ha estado marcada por causas sociales, mensajes de empoderamiento femenino y una postura que, de acuerdo con el propio CEO de Miss Universo, representa la evolución de las nuevas generaciones.