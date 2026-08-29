Así se despide Fátima Bosch de la corona de Miss Universo México

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    Así se despide Fátima Bosch de la corona de Miss Universo México
    Querida. Pese a las reacciones en redes la mexicana es una de las celebridades más querida, de acuerdo a los comentarios que se leen en sus redes sociales. FOTO: FACEBOOK@FÁTIMABOSCH

A nueve meses desu triunfo, la mexicana ha recorrido distintos países como representante de la organización y su gestión ha estado marcada por causas sociales

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo México llega a su fin este sábado 29 de agosto de 2026, cuando entregue la corona a su sucesora durante la gran final del certamen nacional. La ceremonia fue en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Cuando Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, el 21 de noviembre pasado en Bangkok, Tailandia, se convirtió en la cuarta mexicana en conseguir la corona, aunque su triunfo no sólo estuvo acompañado de celebración, también de una polémica durante el certamen y posteriores acusaciones en torno a su elección hicieron que su reinado comenzara bajo los reflectores.

A nueve meses de aquella noche, la mexicana ha recorrido distintos países como representante de la organización y su gestión ha estado marcada por causas sociales, mensajes de empoderamiento femenino y una postura que, de acuerdo con el propio CEO de Miss Universo, representa la evolución de las nuevas generaciones.

Estos son algunos de los puntos que han marcado el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo. A través de sus redes sociales, Fátima Bosch documentó sus últimos momentos como Miss Universo, agradeció a Dios y a México por la oportunidad, por la aventura.

Compartió lo que será la última vez que la maquillarán y que portará la corona. Hace unos días también posteó fotos de sus días trabajando en Cabo San Lucas, compartió imágenes tomando el sol en bikini, haciendo yoga y trabajando frente a la computadora. ”Días en Cabo: un poco de trabajo, mucho océano. La vida es buena”, escribió para acompañar las imágenes.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 estuvo precedida por una fuerte polémica en Tailandia. Durante una actividad previa a la final, la representante mexicana protagonizó un enfrentamiento con el empresario Nawat Itsaragrisil, quien le reclamó públicamente no haber realizado un video promocional sobre el país anfitrión.Bosch explicó que debía consultar ese tipo de decisiones con su organización nacional, pero la discusión escaló y ella denunció haber sido insultada y humillada, por lo que decidió abandonar el evento.

https://vanguardia.com.mx/show/es-neta-denuncia-yuridia-en-redes-a-fan-que-la-acosaba-LD23139714

Otras concursantes y la entonces Miss Universo, Victoria Kjær, se sumaron a la protesta, mientras que el caso generó indignación internacional y el respaldo público de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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