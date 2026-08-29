¿Es neta? Denuncia Yuridia en redes a fan que la acosaba

Lejos de la alegría que representa su exitosa gira actual y su más reciente lanzamiento musical, Yuridia recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente y poner un alto al acoso de un seguidor, quien invadió su privacidad al esperarla afuera de su casa y alterar su rutina con sus dos hijos menores.

A través de historias de Instagram, la exacadémica visibilizó el riesgo que representa esta situación para su seguridad y la de su familia, pidiendo respeto a su intimidad y marcando un límite claro entre su carrera profesional y su vida privada.

“Hay gente que sabe dónde vivo y si es así, no importa. Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia”, escribió la cantante.