¿Es neta? Denuncia Yuridia en redes a fan que la acosaba
La cantante originaria de Sonora aseguró que el hombre la esperó afuera de su domicilio, lo que considera una invasión a su vida privada
Lejos de la alegría que representa su exitosa gira actual y su más reciente lanzamiento musical, Yuridia recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente y poner un alto al acoso de un seguidor, quien invadió su privacidad al esperarla afuera de su casa y alterar su rutina con sus dos hijos menores.
A través de historias de Instagram, la exacadémica visibilizó el riesgo que representa esta situación para su seguridad y la de su familia, pidiendo respeto a su intimidad y marcando un límite claro entre su carrera profesional y su vida privada.
“Hay gente que sabe dónde vivo y si es así, no importa. Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia”, escribió la cantante.
EXIGENCIA
Además, sentenció no solo a ese fan, sino a quienes decidan replicar las acciones de invadir su casa y el espacio de su familia. “Hoy estuvo alguien esperándome afuera y si eso vuelve a pasar no daré fotos, no saludo, ni explicación”, se lee en el post que subió.
La intérprete de éxitos como ‘Ya Te Olvidé’, ‘Qué Agonía’ y ‘Amigos No Por Favor’ siempre ha sido cercana a sus seguidores; sin embargo, en esta ocasión quiso dejar en claro que se rebasó el límite del respeto y que no está dispuesta a tolerarlo.
@yuritababy
Bien master chefes.♬ sonido original - YURIDIA
EN MEDIO DE SHOWS
Yuridia se encuentra de gira con el espectáculo ‘Las Cartas Sobre la Mesa’, que la llevará a escenarios como el Estadio GNP de la Ciudad de México. Con dos fechas confirmadas, el 3 y 4 de septiembre, con esos espectáculos se convertirá en la primera mujer mexicana en ofrecer conciertos en solitario en este inmueble.
Como parte de su tour, también estará en Orizaba, León, San Luis Potosí, Tijuana y muchos otros lugares del país, aunque aún no se confirma si regresará a Saltillo tras abarrotar el Auditorio Parque Las Maravillas en marzo de 2024. (Con información de Reforma)