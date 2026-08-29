¿Es neta? Denuncia Yuridia en redes a fan que la acosaba

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    ¿Es neta? Denuncia Yuridia en redes a fan que la acosaba
    Llamado. La intérprete de ‘Qué Agonía’ hizo un llamado a sus seguidores para no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia. FOTO: CUARTOSCURO
Israel García
por Israel García

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La cantante originaria de Sonora aseguró que el hombre la esperó afuera de su domicilio, lo que considera una invasión a su vida privada

Lejos de la alegría que representa su exitosa gira actual y su más reciente lanzamiento musical, Yuridia recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente y poner un alto al acoso de un seguidor, quien invadió su privacidad al esperarla afuera de su casa y alterar su rutina con sus dos hijos menores.

A través de historias de Instagram, la exacadémica visibilizó el riesgo que representa esta situación para su seguridad y la de su familia, pidiendo respeto a su intimidad y marcando un límite claro entre su carrera profesional y su vida privada.

“Hay gente que sabe dónde vivo y si es así, no importa. Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia”, escribió la cantante.

EXIGENCIA

Además, sentenció no solo a ese fan, sino a quienes decidan replicar las acciones de invadir su casa y el espacio de su familia. “Hoy estuvo alguien esperándome afuera y si eso vuelve a pasar no daré fotos, no saludo, ni explicación”, se lee en el post que subió.

La intérprete de éxitos como ‘Ya Te Olvidé’, ‘Qué Agonía’ y ‘Amigos No Por Favor’ siempre ha sido cercana a sus seguidores; sin embargo, en esta ocasión quiso dejar en claro que se rebasó el límite del respeto y que no está dispuesta a tolerarlo.

@yuritababy

Bien master chefes.

♬ sonido original - YURIDIA

EN MEDIO DE SHOWS

Yuridia se encuentra de gira con el espectáculo ‘Las Cartas Sobre la Mesa’, que la llevará a escenarios como el Estadio GNP de la Ciudad de México. Con dos fechas confirmadas, el 3 y 4 de septiembre, con esos espectáculos se convertirá en la primera mujer mexicana en ofrecer conciertos en solitario en este inmueble.

https://vanguardia.com.mx/show/wondermind-lleva-a-selena-gomez-a-los-tribunales-busca-frenar-demanda-por-fraude-CC23127612

Como parte de su tour, también estará en Orizaba, León, San Luis Potosí, Tijuana y muchos otros lugares del país, aunque aún no se confirma si regresará a Saltillo tras abarrotar el Auditorio Parque Las Maravillas en marzo de 2024. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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