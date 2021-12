Atacan a Galilea Montijo en transmisión del Teletón 2021: ‘Pídele dinero al narco’, le dicen

Luego de que la actriz Galilea Montijo fuera involucrada con narcotraficantes en el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández, en redes internautas dijeron no quererla como parte de los conductores del proyecto para recaudar fondos para los niños con discapacidad, Teletón.

Esto luego de que este miércoles la conductora sostuvo una transmisión en vivo desde la cuenta del Teletón, del que ha sido conductora por varios años, esto con la intención de promover la colecta que cada año realiza la organización.

El periodista de espectáculos Javier Ceriani, opinó que el Teletón “ya no era un lugar para Galilea”: “Yo no creo que Galilea tenga ue hacer el Teletón, pedirle plata a la gente, ensucia una campaña tan o increíble como es el Teletón hasta que no aclare si lo que dice la escritora es verdad o no”, expresó Ceriani.