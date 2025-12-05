Aplaude Trump a Sheinbaum: Es una muy buena mujer’, dice en pleno acto de la FIFA

    Aplaude Trump a Sheinbaum: Es una muy buena mujer’, dice en pleno acto de la FIFA
    El pronunciamiento ocurre en medio de un entorno político complejo para la Presidenta, quien en semanas recientes ha sido blanco de críticas por parte del dueño de TV Azteca. /FOTO: ESPECIAL
El presidente de Estados Unidos hizo una referencia directa a la mandataria mexicana, en un contexto marcado por tensiones internas y críticas desde sectores empresariales.

CDMX.- Previo a la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “una buena mujer” que realiza un “muy excelente trabajo” al frente del gobierno mexicano.

Las declaraciones ocurrieron durante su estancia en el Centro John F. Kennedy, donde el mandatario estadounidense estuvo acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ofreció breves palabras a medios de comunicación que cubrían el evento.

En ese contexto, la periodista deportiva Inés Sainz Gallo, de TV Azteca, preguntó a Trump sobre su participación en el momento histórico del Mundial: “Señor Donald Trump, de México: ¿cómo se siente de ser parte de este increíble momento? Y obviamente está siendo un gran participante en todo el día”.

Aunque la pregunta no hacía referencia directa a la presidenta mexicana, Trump aprovechó para emitir un reconocimiento a Sheinbaum. “Sí, tu presidenta está aquí y está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer, muy excelente trabajo”, respondió.

El mandatario estadounidense agregó que el torneo ha roto marcas en distintos rubros. “Es un honor y estamos estableciendo todos los récords, y México y Canadá nos están ayudando a establecer todos esos récords. Como sabes, ya tenemos un récord en venta de boletos”, señaló.

El pronunciamiento ocurre en medio de un entorno político complejo para la presidenta mexicana, quien en semanas recientes ha sido blanco de críticas por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, a través de redes sociales.

Los señalamientos del empresario se intensificaron tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que debe cubrir una suma millonaria de impuestos pendientes desde hace más de una década.

Ante estos hechos, Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas conferencias matutinas desde Palacio Nacional que Salinas Pliego debe cumplir con sus obligaciones fiscales y que, en su gobierno, “nada ni nadie está por encima de la ley”. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

