Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán más de 9 mil pesos en 2026 con aumento al salario mínimo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el aumento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, equivalente al 13 por ciento para las y los trabajadores de todo el país.

Esta medida también influirá para los beneficiarios del programa social del gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro, dedicado a brindar apoyo a personas de 18 a 29 años de edad, en situación de desempleo.

ESTE ES EL AUMENTO CONFIRMADO PARA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN 2026

Actualmente, el gobierno otorga 8 mil 480.17 pesos a las y los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y, con el aumento del 13 por ciento, a partir del 1 de enero de 2026, los jóvenes recibirán 9 mil 582.47 pesos por mes.

De esta forma, se espera que las personas tengan una mejora en su calidad de vida, a través de la recuperación del poder adquisitivo y un ingreso digno.