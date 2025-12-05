Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán más de 9 mil pesos en 2026 con aumento al salario mínimo

    El programa social del Gobierno Federal, JCF, impulsado desde 2019, busca beneficiar a personas entre los 18 a 29 años que no estudien ni trabajan por medio de una capacitación laboral en centros de trabajo. FOTO: ESPECIAL

El aumento al salario mínimo será de un 13 por ciento para las y los trabajadores de México... Para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, el incremento llegará a más de 9 mil pesos mensuales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el aumento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, equivalente al 13 por ciento para las y los trabajadores de todo el país.

Esta medida también influirá para los beneficiarios del programa social del gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro, dedicado a brindar apoyo a personas de 18 a 29 años de edad, en situación de desempleo.

ESTE ES EL AUMENTO CONFIRMADO PARA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN 2026

Actualmente, el gobierno otorga 8 mil 480.17 pesos a las y los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y, con el aumento del 13 por ciento, a partir del 1 de enero de 2026, los jóvenes recibirán 9 mil 582.47 pesos por mes.

De esta forma, se espera que las personas tengan una mejora en su calidad de vida, a través de la recuperación del poder adquisitivo y un ingreso digno.

$!FOTO: JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
FOTO: JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

El aumento también ayudará a que los beneficiarios se actualicen anualmente, conforme a la política salarial de México.

SHEINBAUM CONFIRMÓ EL AUMENTO SALARIAL A TRABAJADORES

Para el resto de las y los trabajadores de México, que no pertenecen al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la presidenta dictó que los aumentos al salario mínimo serán de la siguiente forma:

1. Salario Mínimo General: Pasa de $278.80 a $315.04 pesos diarios. Esto equivale a un monto mensual de $9,582.47 pesos.

2. Zona Libre de la Frontera Norte: El salario mínimo en esta zona aumentará un 5%, de $419.88 a $440.87 pesos diarios, resultando en un apoyo mensual de $13,409.80 pesos.

Se trata de un avance que, de acuerdo con la autoridad laboral, sigue cumpliendo con la meta de mantener los ingresos por encima de la inflación anual.

$!FOTO: JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
FOTO: JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Este ajuste forma parte de un acuerdo tripartito que involucra a Gobierno, sindicatos y sector empresarial, quienes calificaron el resultado como un paso firme hacia mejores condiciones laborales en México.

REGISTRO A JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Jóvenes pueden postularse para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para recibir capacitación en centros de trabajo y, de esta forma, fortalecer sus oportunidades de desarrollo profesional.

El registro para incorporarse al padrón de aspirantes puede realizarse en cualquier momento del año a través de la página oficial. El procedimiento consiste en:

1. Ingresar al sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y crear una cuenta personal.

2. Completar el perfil con datos personales, académicos y de contacto.

3. Subir los documentos requeridos: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía.

4. Aceptar la carta compromiso y los términos del programa.

5. Esperar la apertura de un periodo de postulación, como el que inicia el 1 de diciembre.

El registro no garantiza una incorporación inmediata; esta se realiza únicamente durante las aperturas oficiales anunciadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

