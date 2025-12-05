Colocan a saltillense David Boone en equipo cercano de Ernestina Godoy en FGR

Habiéndose desempeñado hasta ahora como responsable de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el saltillense David Boone de la Garza fue nombrado titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), confirmaron diversas fuentes.

Avecindado durante los últimos tres lustros en la Ciudad de México, el funcionario ha destacado como uno de los colaboradores de confianza de Omar García Harfuch, incluso como parte del gabinete de seguridad en dicha secretaría.

Ahora pasa a formar parte del equipo de Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según las fuentes consultadas, Boone de la Garza ocupará el cargo que desempeñaba Germán Adolfo Castillo Banuet.

Como parte de la FGR, esta área actúa como el brazo operativo de la Fiscalía General de la República en todo el territorio nacional, a través de sus fiscalías federales en los estados.

Específicamente, la Fecor es responsable de los hechos que la ley señala como delitos del orden federal y que no son competencia de otra unidad administrativa especializada (como delincuencia organizada, corrupción, o delitos electorales).

También se encarga de la investigación y persecución de delitos federales en los casos de urgencia o flagrancia que se presenten en las entidades.