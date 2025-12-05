Colocan a saltillense David Boone en equipo cercano de Ernestina Godoy en FGR

    Colocan a saltillense David Boone en equipo cercano de Ernestina Godoy en FGR
    David Boone de la Garza es abogado egresado de la UAdeC y tiene formación jurídica sólida. FOTO: CORTESÍA

Ocupará el cargo que desempeñaba Germán Adolfo Castillo Banuet.

Habiéndose desempeñado hasta ahora como responsable de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el saltillense David Boone de la Garza fue nombrado titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), confirmaron diversas fuentes.

Avecindado durante los últimos tres lustros en la Ciudad de México, el funcionario ha destacado como uno de los colaboradores de confianza de Omar García Harfuch, incluso como parte del gabinete de seguridad en dicha secretaría.

Ahora pasa a formar parte del equipo de Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según las fuentes consultadas, Boone de la Garza ocupará el cargo que desempeñaba Germán Adolfo Castillo Banuet.

Como parte de la FGR, esta área actúa como el brazo operativo de la Fiscalía General de la República en todo el territorio nacional, a través de sus fiscalías federales en los estados.

Específicamente, la Fecor es responsable de los hechos que la ley señala como delitos del orden federal y que no son competencia de otra unidad administrativa especializada (como delincuencia organizada, corrupción, o delitos electorales).

También se encarga de la investigación y persecución de delitos federales en los casos de urgencia o flagrancia que se presenten en las entidades.

$!Cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público en los tres órdenes de gobierno y poderes del Estado.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público en los tres órdenes de gobierno y poderes del Estado. FOTO: CORTESÍA

Interviene activamente en los juicios de amparo que se promuevan en materia penal federal, coordinando y supervisando las acciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) adscritos a estos juicios.

Del mismo modo, participa en los procedimientos relativos a la ejecución de las penas impuestas por delitos federales.

Dirige, supervisa y controla la operación de las 32 fiscalías generales en el país para asegurar una presencia y actuación homogénea de la FGR a nivel local.

Brinda apoyo técnico jurídico y supervisión a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a las Fiscalías Federales para asegurar la correcta investigación y litigación de los asuntos a su cargo.

TRAYECTORIA

David Boone de la Garza es abogado de profesión, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC); tiene más de 20 años de experiencia en el servicio público en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado; ha sido asesor y consultor en diferentes instituciones públicas y privadas; profesor de la maestría de derecho.

También ha sido maestro en derecho constitucional en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes; catedrático de la misma institución en la Ciudad de México; coordinador de la asociación civil Causa Esencial MX; master en Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona; fundador del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría (CESIC); como activista social, coordinó la organización Comunicación para la Inclusión.

En 2011 fue parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional —al tiempo en que el exgobernador Humberto Moreira ascendía a la dirigencia nacional de ese partido—, para luego fungir como diputado federal del 29 de agosto de 2015, al 31 de agosto de 2018.

Se integró al equipo de Raúl Cervantes Andrade, quien asumió la titularidad de la entonces PGR en la segunda mitad del periodo del expresidente Peña Nieto, invitando al saltillense como secretario particular.

De acuerdo con sus allegados, el nuevo fiscal se ha declarado convencido de la doctrina de los derechos humanos y de que todas las personas deben practicar en alguna medida la solidaridad y el altruismo.

Ahí habría conocido a García Harfuch, quien lo agregó a su equipo en la capital del país, siendo militante de Morena, y luego a la SSPC

