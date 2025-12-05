Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’
La Presidenta de México informó que en el encuentro se habló de la buena relación entre los tres países
Luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney.
La Presidenta de México informó que en el encuentro, calificado como ‘excelente’, se habló de la buena relación entre los tres países, así como las oportunidades para Norteamérica por la Copa del Mundo.
“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, escribió la titular del Ejecutivo Federal.
Según la mandataria mexicana, la conversación giró en torno a la oportunidad histórica que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países, no sólo como un evento deportivo de gran alcance, sino como una plataforma para fortalecer la cooperación regional.
“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, destacó tras el encuentro que fue en el John F. Kennedy Center. El mensaje de la presidenta fue acompañado de dos fotografías.
REUNIÓN SHEINBAUM-TRUMP-CARNEY DURÓ UNA HORA
Esta conversación entre Estados Unidos, México y Canadá se da en el marco de la revisión de T-MEC, el cual Trump ha amagado con dejar que expire y renegociar un nuevo acuerdo con cada una de las naciones.
“Fue una reunión cordial, me voy con una sensación positiva”, dijo la mandataria a la prensa a su salida del lugar. Afirmó que la reunión duró casi una hora.
Pese a que en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos uno de los temas más relevantes es el futuro del T-MEC, Sheinbaum aclaró que ese punto no fue abordado durante esta primera conversación.
“No hablamos de eso todavía, lo importante es que vamos a seguir trabajando; eso fue el acuerdo más importante”, aseguró.
Dejó ver la posibilidad de regresar posteriormente a Washington D. C., a invitación del presidente Trump: “Me invito a que viniera nuevamente, acordaremos una fecha”, afirmó.
Sheinbaum explicó que la reunión con los líderes norteamericanos duró una hora, pero minutos antes de su participación en el sorteo mundialista hubo un encuentro.“(Me reuní con ellos) antes del sorteo, solo unos momentos”, precisó.
Cuestionada sobre si el presidente estadounidense le hizo alguna petición específica durante la charla, Sheinbaum subrayó que no hubo exigencias ni solicitudes formales.“Nada en particular, sencillamente fue una reunión muy positiva”, concluyó.
SORTEO DE MUNDIAL 2026
Previamente, los tres mandatarios estuvieron juntos durante la ceremonia del sorteo. Las cámaras los captaron sonriendo y comentando. Trump incluso bailó al ritmo de YMCA.
El sorteo definió a los grupos del mundial, a celebrarse en los tres países a partir del 11 de junio de 2026.