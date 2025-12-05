Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’

Luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney.

La Presidenta de México informó que en el encuentro, calificado como ‘excelente’, se habló de la buena relación entre los tres países, así como las oportunidades para Norteamérica por la Copa del Mundo.

“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, escribió la titular del Ejecutivo Federal.

Según la mandataria mexicana, la conversación giró en torno a la oportunidad histórica que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países, no sólo como un evento deportivo de gran alcance, sino como una plataforma para fortalecer la cooperación regional.

“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, destacó tras el encuentro que fue en el John F. Kennedy Center. El mensaje de la presidenta fue acompañado de dos fotografías.