Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’

México
/ 5 diciembre 2025
    Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’
    Luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney. FOTO: X

La Presidenta de México informó que en el encuentro se habló de la buena relación entre los tres países

Luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney.

La Presidenta de México informó que en el encuentro, calificado como ‘excelente’, se habló de la buena relación entre los tres países, así como las oportunidades para Norteamérica por la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Reúne Mundial a líderes de Norteamérica por primera vez

“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, escribió la titular del Ejecutivo Federal.

Según la mandataria mexicana, la conversación giró en torno a la oportunidad histórica que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países, no sólo como un evento deportivo de gran alcance, sino como una plataforma para fortalecer la cooperación regional.

“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, destacó tras el encuentro que fue en el John F. Kennedy Center. El mensaje de la presidenta fue acompañado de dos fotografías.

REUNIÓN SHEINBAUM-TRUMP-CARNEY DURÓ UNA HORA

Esta conversación entre Estados Unidos, México y Canadá se da en el marco de la revisión de T-MEC, el cual Trump ha amagado con dejar que expire y renegociar un nuevo acuerdo con cada una de las naciones.

“Fue una reunión cordial, me voy con una sensación positiva”, dijo la mandataria a la prensa a su salida del lugar. Afirmó que la reunión duró casi una hora.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos orgullosos’... Sheinbaum se toma selfie junto a Trump y Carney en el Sorteo del Mundial FIFA 2026

Pese a que en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos uno de los temas más relevantes es el futuro del T-MEC, Sheinbaum aclaró que ese punto no fue abordado durante esta primera conversación.

“No hablamos de eso todavía, lo importante es que vamos a seguir trabajando; eso fue el acuerdo más importante”, aseguró.

Dejó ver la posibilidad de regresar posteriormente a Washington D. C., a invitación del presidente Trump: “Me invito a que viniera nuevamente, acordaremos una fecha”, afirmó.

Sheinbaum explicó que la reunión con los líderes norteamericanos duró una hora, pero minutos antes de su participación en el sorteo mundialista hubo un encuentro.“(Me reuní con ellos) antes del sorteo, solo unos momentos”, precisó.

Cuestionada sobre si el presidente estadounidense le hizo alguna petición específica durante la charla, Sheinbaum subrayó que no hubo exigencias ni solicitudes formales.“Nada en particular, sencillamente fue una reunión muy positiva”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

SORTEO DE MUNDIAL 2026

Previamente, los tres mandatarios estuvieron juntos durante la ceremonia del sorteo. Las cámaras los captaron sonriendo y comentando. Trump incluso bailó al ritmo de YMCA.

El sorteo definió a los grupos del mundial, a celebrarse en los tres países a partir del 11 de junio de 2026.

Temas


Relaciones Exteriores
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FIFA

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal