Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos
México recibirá partidos de los Grupos A, F, H y K de la Copa del Mundo, por lo que países como Portugal, España, Países Bajos, Uruguay, Japón o Colombia jugarán en los estados ubicados en CDMX, Monterrey y Guadalajara
México se prepara para vivir una fiesta mundialista histórica.
Como una de las tres sedes del Mundial 2026, el país albergará partidos de la Fase de Grupos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
De acuerdo con la distribución oficial, los encuentros que se jugarán en territorio nacional corresponden a los grupos A, F, H y K, sectores donde figuran selecciones como México, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Portugal, Uzbekistán, Ecuador, Países Bajos, Japón y Túnez.
Cualquiera de estos combinados podría disputar partidos en los estadios mexicanos.
A continuación, el calendario confirmado de partidos que se celebrarán en México, con sede, fecha y precios iniciales de boletos.
ASÍ SE JUGARÁN LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL EN MÉXICO (FECHAS, SEDES Y PRECIOS)
Grupo A: México vs Sudáfrica
Fecha: 11 de junio
Sede: Estadio CDMX
Boletos desde: $55,350 MXN por persona
Grupo F: (donde lidera Países Bajos)
Fecha: 14 de junio
Sede: Estadio Monterrey (BBVA)
Boletos desde: $35,700 MXN por persona
Grupo K (que lidera Portugal)
Fecha: 17 de junio
Sede: Estadio Ciudad de México
Boletos desde: $73,400 MXN por persona
Grupo A: México vs Corea del Sur
Fecha: 18 de junio
Sede: Estadio Guadalajara
Boletos desde: $34,700 MXN por persona
Grupo F
Fecha: 20 de junio
Sede: Estadio Monterrey
Boletos desde: $39,700 MXN por persona
Grupo K
Fecha: 23 de junio
Sede: Estadio Guadalajara
Boletos desde: $54,300 MXN por persona
Grupo A: México vs Repechaje UEFA
Fecha: 24 de junio
Sede: Estadio CDMX
Boletos desde: $34,700 MXN por persona
Grupo H (donde lidera España)
Fecha: 26 de junio
Sede: Estadio Guadalajara
Boletos desde: $70,400 MXN por persona
México, al ser anfitrión y líder del Grupo A, disputará todos sus juegos de Fase de Grupos en territorio nacional.
Será este sábado cuando se conozca como se distribuirá el calendario de partidos del Mundial 2026.