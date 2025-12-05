Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos

Fútbol
/ 5 diciembre 2025
    Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos
    Fechas, sedes y precios: así quedan los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México FOTO: ESPECIAL

México recibirá partidos de los Grupos A, F, H y K de la Copa del Mundo, por lo que países como Portugal, España, Países Bajos, Uruguay, Japón o Colombia jugarán en los estados ubicados en CDMX, Monterrey y Guadalajara

México se prepara para vivir una fiesta mundialista histórica.

Como una de las tres sedes del Mundial 2026, el país albergará partidos de la Fase de Grupos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

De acuerdo con la distribución oficial, los encuentros que se jugarán en territorio nacional corresponden a los grupos A, F, H y K, sectores donde figuran selecciones como México, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Portugal, Uzbekistán, Ecuador, Países Bajos, Japón y Túnez.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Cualquiera de estos combinados podría disputar partidos en los estadios mexicanos.

A continuación, el calendario confirmado de partidos que se celebrarán en México, con sede, fecha y precios iniciales de boletos.

ASÍ SE JUGARÁN LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL EN MÉXICO (FECHAS, SEDES Y PRECIOS)

Grupo A: México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio

Sede: Estadio CDMX

Boletos desde: $55,350 MXN por persona

Grupo F: (donde lidera Países Bajos)

Fecha: 14 de junio

Sede: Estadio Monterrey (BBVA)

Boletos desde: $35,700 MXN por persona

Grupo K (que lidera Portugal)

Fecha: 17 de junio

Sede: Estadio Ciudad de México

Boletos desde: $73,400 MXN por persona

Grupo A: México vs Corea del Sur

Fecha: 18 de junio

Sede: Estadio Guadalajara

Boletos desde: $34,700 MXN por persona

Grupo F

Fecha: 20 de junio

Sede: Estadio Monterrey

Boletos desde: $39,700 MXN por persona

Grupo K

Fecha: 23 de junio

Sede: Estadio Guadalajara

Boletos desde: $54,300 MXN por persona

Grupo A: México vs Repechaje UEFA

Fecha: 24 de junio

Sede: Estadio CDMX

Boletos desde: $34,700 MXN por persona

Grupo H (donde lidera España)

Fecha: 26 de junio

Sede: Estadio Guadalajara

Boletos desde: $70,400 MXN por persona

México, al ser anfitrión y líder del Grupo A, disputará todos sus juegos de Fase de Grupos en territorio nacional.

Será este sábado cuando se conozca como se distribuirá el calendario de partidos del Mundial 2026.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX
Guadalajara
Monterrey

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal