Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos

México se prepara para vivir una fiesta mundialista histórica.

Como una de las tres sedes del Mundial 2026, el país albergará partidos de la Fase de Grupos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

De acuerdo con la distribución oficial, los encuentros que se jugarán en territorio nacional corresponden a los grupos A, F, H y K, sectores donde figuran selecciones como México, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Portugal, Uzbekistán, Ecuador, Países Bajos, Japón y Túnez.

Cualquiera de estos combinados podría disputar partidos en los estadios mexicanos.

A continuación, el calendario confirmado de partidos que se celebrarán en México, con sede, fecha y precios iniciales de boletos.