¡Atrapado! Leonardo DiCaprio queda varado en el Caribe por la crisis en Venezuela

El festejo, el homenaje y la oportunidad de celebrar junto a sus colegas de la industria quedaron frustrados para Leonardo DiCaprio, quien sufrió las consecuencias de las restricciones aéreas impuestas a raíz de la crisis política en Venezuela.

DiCaprio, quien debía recibir un premio en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, no pudo abandonar la isla de St. Barts debido al cierre temporal del espacio aéreo, medida implementada para facilitar el transporte del presidente venezolano Nicolás Maduro, reportó la revista Variety.

El protagonista de ‘Titanic’ aceptó el galardón a través de un video pregrabado. Sus coprotagonistas, Chase Infiniti y Teyana Taylor, subieron al escenario para recibir el reconocimiento en su nombre.