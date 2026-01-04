¡Atrapado! Leonardo DiCaprio queda varado en el Caribe por la crisis en Venezuela

/ 4 enero 2026
    ¡Atrapado! Leonardo DiCaprio queda varado en el Caribe por la crisis en Venezuela
    Curioso. El actor estadounidense recibió su premio mediante un video, luego de quedar varado en St. Barts por restricciones aéreas vinculadas a la crisis en Venezuela. FOTO: AP

El actor sufrió las consecuencias de las restricciones aéreas impuestas en la región, lo que le impidió llegar a la ceremonia del Festival Internacional de Cine de Palm Springs

El festejo, el homenaje y la oportunidad de celebrar junto a sus colegas de la industria quedaron frustrados para Leonardo DiCaprio, quien sufrió las consecuencias de las restricciones aéreas impuestas a raíz de la crisis política en Venezuela.

DiCaprio, quien debía recibir un premio en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, no pudo abandonar la isla de St. Barts debido al cierre temporal del espacio aéreo, medida implementada para facilitar el transporte del presidente venezolano Nicolás Maduro, reportó la revista Variety.

El protagonista de ‘Titanic’ aceptó el galardón a través de un video pregrabado. Sus coprotagonistas, Chase Infiniti y Teyana Taylor, subieron al escenario para recibir el reconocimiento en su nombre.

¿QUÉ DIJO LEONARDO DICAPRIO?

En días previos a la celebración de Año Nuevo, DiCaprio fue captado disfrutando de unas vacaciones en la isla caribeña, acompañado de familiares y de figuras como el magnate de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez.

“Las películas tienen el propósito de ser experimentadas juntas, en un cine. En este momento, esa creencia importa más que nunca. Las películas originales son más difíciles de hacer y más difíciles de proteger. Pero las películas todavía importan: no el contenido, sino el cine. Historias hechas por personas para ser compartidas en una sala oscura, en una experiencia comunitaria”, afirmó DiCaprio a la audiencia en el video enviado por su equipo.

Las restricciones que afectaron al actor fueron implementadas en respuesta a la situación de seguridad en la región, lo que provocó importantes disrupciones en los viajes aéreos. (Con información de AP)

