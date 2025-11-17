¡Ay, tiro! Poncho De Nigris asegura que Wendy y Nicola ‘son bien chismosos, siempre están hablando de todos’

/ 17 noviembre 2025
    Disputa. Poncho De Nigris arremetió contra Wendy y Nicola, a quienes acusó de no hacerse responsables de sus propios chismes. FOTO: ESPECIAL

El conductor regio se dejo ver molesto luego de que la originaria de Guanajuato y el peruano lanzaron, entre risas, acusaciones sobre un doctor que supuestamente buscaba intimidad con Nicola y Agustín

Parece que el Team Infierno no logra mantenerse alejado del escándalo, pues fiel a su estilo de confrontaciones internas, Poncho De Nigris calificó a sus amigos Wendy Guevara y Nicola Porcella como “habladores” y aseguró que no asumen las consecuencias de sus propios chismes y comentarios.

“Son bien habladores porque cuentan todos los chismes; hablaron del doctor y luego no se aguantan. Cuentan todo y se hacen los pendejos”, declaró el también empresario al referirse al conflicto que Guevara y Porcella protagonizan desde hace días con un prestigioso médico de Monterrey.

Hace unos días, Wendy y Nicola relataron en su podcast la historia de un médico y empresario de Monterrey que supuestamente buscaba intimar con el peruano. “Ese se los quiere echar... y a ti también te dio tu dinerito. Se me hace muy raro, perro”, comentó Guevara entre risas.

LA MOLESTIA Y LAS CONSECUENCIAS

Tras estas declaraciones, el médico involucrado utilizó sus redes sociales para desmentir la versión y anunció que emprendería un proceso legal en contra de ambos creadores de contenido por difamación.

Fue entonces que Poncho De Nigris, al ser cuestionado por la prensa, expresó su molestia por la actitud de sus amigos, quienes —dijo— disfrutan de hacer chismes pero evitan hacerse responsables cuando surgen problemas.

“Ahora que se hagan responsables de lo que dicen. También lo hacen para generar tráfico y después se meten en broncas. Y les contestó bien el doctor”, opinó el esposo de Marcela Mistral.

‘COMO COMADRES CHISMOSAS’

De Nigris insistió en que estas actitudes son cansadas, pidiendo al público que observe cómo actúan sus amigos y la manera en que suelen manejarse.

“Yo nunca hago en vivos para estar diciendo lo que hicieron todos. Así me llevo con Wendy, pero que se acostumbren a bajarle tantito, porque hablan de todos. De todos están chismeando como comadres chismosas. La Nicola ya es una señora, la Nicola con puro chisme de ese ambiente en el que andan”, lanzó de manera directa.

Antes de concluir, De Nigris reiteró que sus amigos son “muy chismosos” y que, aunque los aprecia, suele ser común que evadan los problemas generados por sus propias declaraciones. “Siempre están hociconeando de todos. Ya hace falta que la gente se dé cuenta de que son bien cizañosos y chismosos. Son mis amigos, pero siempre se hacen los pendejos, risa y risa”.

TE PUEDE INTERESAR: Manola Díez se convierte en la quinta eliminada de La Granja VIP

NICOLA RESPONDE

La noche del domingo, Nicola habló con la prensa durante un evento y aseguró que De Nigris es su amigo, insistiendo en que entre él y Wendy existe una forma de “jugar” que a veces puede malinterpretarse.

“Sabemos cómo jugamos Wendy y yo. Pido disculpas si alguien se vio afectado con ese juego, pido disculpas”, dijo. “Al doctor le tengo mucho cariño, más allá de lo que pudo haber dicho de mí, y fue de las primeras personas que confiaron en mí saliendo de La Casa”, añadió el peruano.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

