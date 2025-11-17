Manola Díez se convierte en la quinta eliminada de La Granja VIP
Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada de La Granja VIP tras una gala marcada por tensiones, nominaciones estratégicas y la polémica “Doble Traición”
La más reciente gala dominical de La Granja VIP concluyó con la eliminación de Manola Díez, quien se convirtió en la quinta participante en abandonar la competencia, tomando en cuenta la salida voluntaria de Lolita Cortés, después de una semana caracterizada por estrategias fallidas, dinámicas y tensiones acumuladas entre los concursantes.
La votación del público mexicano definió el resultado tras una de las placas más controversiales de la temporada.
La asamblea de nominaciones del miércoles dejó en placa a cuatro participantes en medio de un escenario marcado por desacuerdos internos. La dinámica se volvió aún más compleja el viernes, cuando Sergio Mayer Mori obtuvo el beneficio de la “Doble Traición”, una mecánica que alteró las estrategias previas y llevó a que dos concursantes fueran enviados directamente a las nominaciones.
¿QUIÉNES ERAN LOS NOMINADOS DE ‘LA GRANJA VIP’?
Los nominados llegaron a la placa por razones distintas, relacionadas con conflictos recientes, decisiones estratégicas o consecuencias de dinámicas previas.
- Manola Díez
- Eleazar Gómez
- Alfredo Adame
- César Doroteo “Teo”
Al cierre de la gala, los resultados de la votación determinaron la salida de Manola Díez. Su permanencia en el reality estuvo marcada por enfrentamientos, alianzas cambiantes y episodios de tensión que contribuyeron a su notoriedad dentro del formato.
¿QUIÉN ES MANOLA DÍEZ, QUINTA ELIMINADA DE ‘LA GRANJA VIP’?
Manola Díez, nacida como Manola Fernández Díez el 4 de octubre de 1974 en Monterrey, Nuevo León, es una figura consolidada en la televisión mexicana, gracias a su participación en diversas producciones y realities.
Su carrera comenzó a inicios de los años 2000, destacando en proyectos de Televisa como ¿Y ahora qué hago? (2007), La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.
Además de su faceta actoral, ha sido invitada frecuente en programas de entretenimiento y formatos de telerrealidad donde su personalidad frontal y su estilo directo han generado momentos memorables. Su paso por el reality La Granja VIP se sumó a la lista de apariciones que han reforzado su presencia como una figura reconocible en el medio.