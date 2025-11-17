Manola Díez se convierte en la quinta eliminada de La Granja VIP

La más reciente gala dominical de La Granja VIP concluyó con la eliminación de Manola Díez, quien se convirtió en la quinta participante en abandonar la competencia, tomando en cuenta la salida voluntaria de Lolita Cortés, después de una semana caracterizada por estrategias fallidas, dinámicas y tensiones acumuladas entre los concursantes.

La votación del público mexicano definió el resultado tras una de las placas más controversiales de la temporada.

La asamblea de nominaciones del miércoles dejó en placa a cuatro participantes en medio de un escenario marcado por desacuerdos internos. La dinámica se volvió aún más compleja el viernes, cuando Sergio Mayer Mori obtuvo el beneficio de la “Doble Traición”, una mecánica que alteró las estrategias previas y llevó a que dos concursantes fueran enviados directamente a las nominaciones.