Bad Bunny, el artista más escuchado por los mexicanos, estrena su nuevo álbum ‘Un Verano Sin Ti’

“El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambo, con todos esos ritmos y me gusta que sea así” , comentó el cantante a The New York Times. Agregó que este nuevo álbum tiene un toque más ligero que los anteriores: “ es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist ”. Para “ Un verano sin ti” , el intérprete decidió explorar el lado Este de Puerto Rico, cerca de Río Grande y Fajardo a donde iba de vacaciones con su familia. La mayor parte del disco fue grabado allí y en República Dominicana .

Luego del reciente éxito que ha tenido el cantante llenando estadios completos y dejando a todos sus fanáticos pidiendo más conciertos, el intérprete de “Dákiti” aseguró que no se ve haciendo reguetón a los cuarenta años, sino teniendo una vida tranquila.

“Al final del día sigo siendo la misma persona que he sido siempre. Eso es lo importante. A mí no me debe importar lo que el mundo mira de mí, sino lo que yo sé que soy. Yo no creo que vaya a estar haciendo reguetón a mis 40 años. De eso estoy seguro. Yo espero estar tranquilito en una casa con una hacienda con uno o dos caballos”, concluyó.