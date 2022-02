¡Bebé a bordo! Michael Bublé y Luisana Lopilato anuncian en video musical que esperan a su cuarto hijo

¡Sorpresa! Michael Bublé y su esposa se convertirán en papás por cuarta ocasión. El cantante ganador del Grammy, de 46 años, y su esposa Luisana Lopilato , de 34, esperan a su cuarto bebé juntos, según reveló la pareja en el nuevo video musical de Bublé llamado “I’ll Never Not Love You”.

Además, durante una entrevista en On Air con Ryan Seacrest, Bublé habló por primera vez sobre su familia y la llegada de un nuevo miembro. “Estamos muy emocionados de poder contarle a la gente. Lo que es raro es recibir todos estos mensajes ayer y no le he respondido a un primo”, dijo. “Así que esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar embarazados”.

La pareja ya es padre de los pequeños Noah de 8, y Elias de 6, además de la pequeña Vida de 3. Sin embargo, el cantante aseguró que no le importaría tener más bebés después del cuarto. “Mi esposa probablemente esté feliz, pero me encantaría tener tantos como ella me permita tener”, dijo.

En entrevista con la revista People el mes pasado, Bublé calificó el video musical como un “asunto familiar muy revelador”. A pesar de tres días de filmación “intensa” en 11 escenarios diferentes, Bublé dijo que se divirtió “más que nunca en un video”. “I’ll Never Not Love You” es el seguimiento del video musical de Bublé “Haven’t Met You Yet” de 2009, que también protagonizó junto a su esposa.