Belinda deja México para filmar en España la serie ‘Carlota’

/ 15 enero 2026
    Belinda deja México para filmar en España la serie ‘Carlota’
    Proyecto. La filmación hará a Beinda viajar a Colombia y regresar a México. FOTO: CUARTOSCURO

La artista se muda temporalmente para iniciar el rodaje de la producción internacional de Sony Pictures sobre la emperatriz Carlota de Habsburgo

Desde su cuenta de Instagram, Belinda compartió una serie de fotografías del vuelo que recién tomó rumbo a España, país que se convertirá en su nuevo hogar temporal, ya que dará vida a Carlota de Habsburgo en la nueva serie producida por Sony Pictures Television.

El anuncio de este proyecto se dio a conocer desde mayo de 2025, en medio de la ola de éxito de ‘Mentiras, El Musical’, producción que volvió a proyectarla a nivel internacional como cantante y actriz.

La serie, titulada ‘Carlota’, es una producción internacional de 10 episodios. La primera etapa de filmación se realizará en España; posteriormente, el rodaje continuará en México y Colombia.

MÁS DETALLES DE LA SERIE

Belinda estará acompañada por un elenco de primer nivel. El actor Jaime Lorente dará vida al emperador Maximiliano de Habsburgo, esposo de Carlota.

Asimismo, la actriz mexicana Mabel Cadena interpretará a Josefa, mientras que Miguel Ángel Silvestre encarnará a Alfred Van der Smissen. La dirección corre a cargo de Alejandro Bazzano (La Casa de Papel) y Ana Lorena Pérez Ríos (Como agua para chocolate).

La cantante y actriz se ha preparado intensamente desde 2024, tomando clases de postura y expresión corporal para adecuarse al personaje y a la época. La historia explorará la vida de Carlota desde su llegada a México, sus conflictos políticos, su regencia y su trágico final tras la ejecución de Maximiliano.

LUJOSA DESPEDIDA

Belinda se despidió de México a través de una historia de Instagram captada desde el interior de un avión. En la imagen se aprecia su bolso Chanel junto a la ventanilla, iluminada con tonos púrpura.

“Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México”, se lee en la publicación. (Con información de El Universal)

