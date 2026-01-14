¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para la obra de teatro ‘El Seductor’ en Saltillo con Humberto Zurita

En una visita exprés a Saltillo, el elenco de la obra de teatro ‘El Seductor’ sostuvo un encuentro con la prensa local para compartir detalles sobre la puesta en escena, dirigida y protagonizada por Humberto Zurita, acompañado por Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela, que se presentará este domingo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La cita será a las 17:00 y 19:00 horas en el icónico recinto, donde los actores ofrecerán dos funciones de esta comedia que promete divertir al público con las desventuras de sus personajes. “Es una producción muy digna y creo que el público de Saltillo merece teatro de calidad”, expresó Zurita, originario de Torreón, durante el encuentro con medios locales.

DETALLES DE LA OBRA Una de las incorporaciones más destacadas del elenco es Chantal Andere, actriz con una trayectoria consolidada en telenovelas, series, teatro y producciones musicales. “Estamos muy contentos de estar en Saltillo. Ha sido un placer reencontrarme con muchos colegas de ustedes. Es una obra de alta comedia preciosa que se llama ‘El Seductor’; nos dará mucho gusto verlos. Es una comedia con una producción extraordinaria”, señaló la actriz. Andere también destacó la química y unión entre los integrantes del elenco. “Hoy en día es difícil salir de la Ciudad de México con una escenografía tan espectacular. Es una obra muy divertida y, en lo personal, compartir escenario con el señor Zurita, con Stephanie y con Gina ha sido especial; nos conocíamos, no habíamos trabajado juntos, pero nos habíamos acompañado en la vida”, agregó.