¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para la obra de teatro ‘El Seductor’ en Saltillo con Humberto Zurita

Show
/ 14 enero 2026
    ¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para la obra de teatro 'El Seductor' en Saltillo con Humberto Zurita
    Entradas. La venta de boletos es en el sitio newticket en donde pueden encontrarse 4 localidades para cualquiera de las dos funciones del domingo 18 de enero. FOTO: OMAR SAUCEDO

Este domingo 18 de enero se presentarán en el Teatro Fernando Soler junto a Chantal Andere, Gina Varela y Stephanie Salas

En una visita exprés a Saltillo, el elenco de la obra de teatro ‘El Seductor’ sostuvo un encuentro con la prensa local para compartir detalles sobre la puesta en escena, dirigida y protagonizada por Humberto Zurita, acompañado por Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela, que se presentará este domingo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

La cita será a las 17:00 y 19:00 horas en el icónico recinto, donde los actores ofrecerán dos funciones de esta comedia que promete divertir al público con las desventuras de sus personajes.

“Es una producción muy digna y creo que el público de Saltillo merece teatro de calidad”, expresó Zurita, originario de Torreón, durante el encuentro con medios locales.

$!Chantal Andere aseguró que la buena relación con sus compañeros se refleja a la hora de la obra en escena.
Chantal Andere aseguró que la buena relación con sus compañeros se refleja a la hora de la obra en escena. FOTO: OMAR SAUCEDO

DETALLES DE LA OBRA

Una de las incorporaciones más destacadas del elenco es Chantal Andere, actriz con una trayectoria consolidada en telenovelas, series, teatro y producciones musicales.

“Estamos muy contentos de estar en Saltillo. Ha sido un placer reencontrarme con muchos colegas de ustedes. Es una obra de alta comedia preciosa que se llama ‘El Seductor’; nos dará mucho gusto verlos. Es una comedia con una producción extraordinaria”, señaló la actriz.

Andere también destacó la química y unión entre los integrantes del elenco. “Hoy en día es difícil salir de la Ciudad de México con una escenografía tan espectacular. Es una obra muy divertida y, en lo personal, compartir escenario con el señor Zurita, con Stephanie y con Gina ha sido especial; nos conocíamos, no habíamos trabajado juntos, pero nos habíamos acompañado en la vida”, agregó.

$!El actor Humberto Zurita dirige, además de tener el personaje de ‘El Seductor’.
El actor Humberto Zurita dirige, además de tener el personaje de ‘El Seductor’. FOTO: OMAR SAUCEDO

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?

La puesta en escena contará con dos funciones este domingo y Saltillo será la segunda plaza de una gira que incluirá ciudades como Torreón, Durango, Guadalajara y Tijuana, además de una próxima presentación en Perú.

Los boletos están disponibles en newticket.com.mx, con cuatro localidades: Bronce en $450 pesos, Plata en $500, Oro en $700 y VIP en $850 pesos por persona.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

