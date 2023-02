No cabe duda de que Belinda no ha sido la más afortunada cuando de relaciones amorosas se trata, por ello, cuando la noche del viernes cuando le pidió matrimonio a uno de sus más fervientes fanáticos durante un concierto y este se negó, no le quedó más que entornar “Mi bella traición”, uno de sus temas más exitosos, en el que habla de un amor poco correspondido.

Beli fue la encargada de reinaugurar la gran feria de la Ciudad de México con una presentación que ofreció este pasado viernes, convirtiéndose en su primer concierto del año, por lo que se dio cita en las instalaciones del Parque Bicentenario, luego de más de 20 años que este evento musical no se llevara a cabo, situación que -confesó la cantante- la tenía muy contenta y emocionada.

Sin embargo, a dar inicio al concierto, en punto de las 22:00 horas, la intérprete no se imaginaba que, entre la concurrencia, estaba presente uno de sus fanáticos más fieles y jóvenes, pues un pequeño de aproximadamente seis años asistió al recital en búsqueda de entregarle un dibujo de unicornio que había trazado en su honor.

Cuando la cantante se percató de la presencia de su seguidor, luego de que este le lanzara el dibujo al escenario, Beli no dudo en solicitar a su equipo de producción que ayudaran al pequeño a que llegara hasta ella, mientras todas y todos sus fans gritaban eufóricos porque uno de ellos estaba a punto de interactuar con su artista favorita.

Fernando, el pequeño fan de la cantante, llegó al escenario con una sorpresa de Belinda, pues le expresó que se había convertido en su nuevo galán, ya que estaba tan acostumbrada a que los medios de comunicación le inventaran relaciones que, en esta ocasión, sería ella quien iniciaría el rumor de que un nuevo amor había llegado a su vida.