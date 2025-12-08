Bette Midler, Eduardo Manzano y el repudio a la fusión Netflix-Warner

Al igual que en noviembre, donde se combinaron conmemoraciones y festejos con fallecimientos y notas no muy gratificantes del Séptimo Arte, la primera semana de diciembre inició y terminó de manera similar.

Así, el lunes 1 quien estuvo de manteles largos fue la actriz y cantante norteamericana, dos veces nominada al Oscar, Bette Midler (“La Rosa”; “Por los Muchachos”), al llegar a las ocho décadas de vida. Sus mayores éxitos taquilleros llegaron en las dos últimas dos décadas del siglo XX con “Por fin me la quité de encima” (Jim Abrahams, David y Jerry Zucker, 1986) y “El club de las divorciadas” (Hugh Wilson, 1996), así como “Abracadabra” (Kenny Ortega, 1993), que se hizo de culto con los años y se ha mantenido vigente con las nuevas generaciones a través de sus secuelas ya estrenadas o por producirse.

Aunque el mismo lunes se dio el pizarrazo de la temporada de premiaciones con la ceremonia de los Gotham del cine independiente en Nueva York y las correspondientes listas a lo mejor en cine del año como las del National Board of Review o el American Film Institute, hacia el fin de semana fue el viernes 5 cuando el cine mexicano se cubrió de nueva cuenta de luto, con el fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano a los 87 años de edad, quien junto a Enrique Cuenca creó a la famosa dupla cómica de “Los Polivoces”, que aunque tuvo su mayor popularidad en la TV también obtuvo éxitos en el cine.

Bajo la dirección de uno de los actores y directores más prolíficos de la Época de Oro de nuestro cine como lo fue Rafael Baledón completaron una taquillera trilogía de películas integrada por “El aviso inoportuno” (1969); “Ahí madre!” (1970) e “Hijazo de mi vidaza” (1972), esta última con la fotografía del legendario Gabriel Figueroa; en 1977 su mayor éxito taquillero bajo las órdenes de otra leyenda de la Época de Oro del Cine Nacional como Ismael Rodríguez con el western “Somos del Otro Laredo” (1977) y, ya en el nuevo milenio, bajo las órdenes del cineasta coahuilense Agustín “Oso” Tapía, la comedia “Club Eutanasia” (2005), entre otras más. Descanse en paz.

El mismo viernes 5 en Hollywood se confirmó el temido rumor de la venta a Netflix por 82 billones de dólares de Warner, HBO y la mayor parte de sus divisiones, misma que, aunque la mayoría de los consumidores de sus contenidos aplaudieron, actores, guionistas y productores a través de sus respectivos gremios repudiaron. Y no es para menos, puesto que representa en resumidas cuentas una violación a las leyes “antitrust” que se decretaron para promover la competencia justa y abierta de los mercados, prohibiendo por tanto prácticas anticompetitivas como monopolios cuyas acciones, como en este caso, evidencian totalmente esto último. Así que agárrense.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo