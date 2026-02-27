Blackpink regresa con fuerza: estrena el mini álbum ‘Deadline’ y conquista plataformas digitales

/ 27 febrero 2026
    Blackpink regresa con fuerza: estrena el mini álbum ‘Deadline’ y conquista plataformas digitales
    Apuesta. El mini álbum ‘Deadline’ marca el regreso discográfico del cuarteto tras cuatro años del lanzamiento de ‘Born Pink’. FOTO: ESPECIAL

El grupo surcoreano vuelve a la escena musical con cinco nuevos temas encabezados por ‘Go’, una canción coescrita por Chris Martin y las idols, que ya lidera los rankings internacionales

Con un impresionante video con lenguaje cinematográfico y efectos especiales, Blackpink lanzó su nuevo mini álbum titulado ‘Deadline’, luego de siete meses de su último sencillo ‘Jump’ y a cuatro años de haber lanzado ‘Born Pink’.

Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo demostraron de nueva cuenta por qué son consideradas por la prensa internacional como el grupo femenino de K-pop más importante.

Compuesto por cinco temas y encabezado por la canción ‘Go’, el EP explora conceptos de confianza, crecimiento y unidad, combinando elementos de EDM, hip-hop y pop. También incluye el sencillo prelanzado ‘Jump’, junto con ‘Me and My’, ‘Champion’ y ‘Fxxxboy’, informó YG, citada por la agencia local de noticias Yonhap.

¿QUÉ HIZO BLACKPINK?

El video de ‘Go’ fue dirigido por Rima Yoon, por lo que la estética es una mezcla entre lo futurista, lo mágico y lo femenino, justo como la canción de empoderamiento representa.

La canción está coescrita por las cuatro integrantes, además del vocalista y líder de Coldplay, y cuenta con la producción del mentor de cabecera Teddy y el canadiense Cirkut.

A poco más de 12 horas de su estreno, el video ya superaba los 15 millones de visitas en YouTube, mientras que el álbum se colocó en la primera posición en iTunes México y las canciones ‘Go’ y ‘Jump’ ocuparon el primer y segundo lugar del top de Apple Music.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones

Algunos fanáticos especulan que, con el lanzamiento del álbum, se podría esperar nuevamente una gira internacional, aunque hace unas semanas concluyó el ‘Deadline Tour’, con el que visitaron las principales ciudades a nivel mundial, sin llegar a México ni a alguna parte de Latinoamérica.

De igual forma, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa continuarán con sus carreras en solitario, las cuales incluyen proyectos de actuación, nueva música como solistas y modelaje.

