¡Brillan con todo el glamour! Así lucen Ariana Grande, Lisa, Jacob Elordi y más en la alfombra roja de los Globos de Oro

Show
/ 11 enero 2026
    ¡Brillan con todo el glamour! Así lucen Ariana Grande, Lisa, Jacob Elordi y más en la alfombra roja de los Globos de Oro
    Moda. Cada uno de los nominados se mostró emocionado y feliz de estar en el segundo gran evento de la temporada. FOTOS: AP

Desde Los Ángeles los protagonistas de la temporada de premios mostraron su alianza con las mejores casas de moda

Antes de la ceremonia que seguramente hará ganadores a los favoritos. Las estrellas de Hollywood optaron y mostraron sus mejores poses, sonrisas con vestidos, trajes y compañía en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 .

La belleza de las actrices se combinó con su talento y deslumbrante personalidad, la galanura de los héroes de acción quedó de lado para que la fiesta comenzara desde Los Ángeles.

Ariana Grande llegó deslumbrando debido a la nominación que recibió por Mejor Actuación Femenina de Reparto para la televisión.

Otra de las más aplaudidas fue Selena Gomez, quien llegó del brazo de su esposo el productor musical Benny Blanco.

Lisa de Blackpink fue de las primeras estrellas en llegar al evento, y demostrar que desea expandir su carrera hacia la actuación y teniendo a Hollywood como prueba principal tras su participación en ‘The White Lotus’.

De parte de los varones Jacob Elordi fue otro de los más aplaudidos durante su paso.

¿La recuerdas? Denuncia la cantante cristiana Stacie Orrico a su mánager por abuso desde que ella tenía 14 años

Al igual el actor irlandés Paul Mescal resultó de los más celebrados durante su paso por la entrada al recinto.

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista