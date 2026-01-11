¡Brillan con todo el glamour! Así lucen Ariana Grande, Lisa, Jacob Elordi y más en la alfombra roja de los Globos de Oro

Antes de la ceremonia que seguramente hará ganadores a los favoritos. Las estrellas de Hollywood optaron y mostraron sus mejores poses, sonrisas con vestidos, trajes y compañía en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 .

La belleza de las actrices se combinó con su talento y deslumbrante personalidad, la galanura de los héroes de acción quedó de lado para que la fiesta comenzara desde Los Ángeles.