¿La recuerdas? Denuncia la cantante cristiana Stacie Orrico a su mánager por abuso desde que ella tenía 14 años

/ 11 enero 2026
    ¿La recuerdas? Denuncia la cantante cristiana Stacie Orrico a su mánager por abuso desde que ella tenía 14 años
    Mensaje. La exestrella de la música cristiana afirma que fue abusada desde los 14 años y que la industria ignoró sus denuncias para proteger su carrera FOTO: ARCHIVO

La también estrella pop que alcanzó la fama a inicios de los años 2000 con la música cristiana se retiró del entretenimiento sin dar explicaciones en su momento

Fue la época en la que las jóvenes pop girls dominaban la escena musical: algunas con historias de superación, otras impulsadas por el sueño de la fama y varias más cargando dolorosas verdades que se vieron obligadas a callar. Esto último fue lo que, asegura, vivió la cantante Stacie Orrico durante su fugaz y traumática carrera, luego de presentar una denuncia en la que acusa a su exmánager de haberla abusado sexualmente cuando era menor de edad.

El portal TMZ dio a conocer la demanda interpuesta por la artista, quien se retiró del medio en 2006 sin despedidas ni comunicados oficiales, decisión que en su momento dejó desconcertados a sus seguidores. A casi dos décadas de distancia, esa abrupta salida podría tener una explicación.

La cantautora presentó la demanda contra su exmánager, Britt Ham, y contra Universal Music Group a principios de esta semana, alegando que Ham comenzó a tocarla de manera inapropiada cuando tenía apenas 14 años y que la obligó a realizar actos sexuales durante su adolescencia.

¿QUÉ PASÓ CON STACIE ORRICO?

La intérprete de More to Life aseguró en la denuncia que Ham la alejaba de sus padres con el pretexto de estudiar “la Biblia a diario”, aprovechándose de que ella inició su carrera interpretando música cristiana y alabanzas religiosas.

Según el documento legal, durante esos encuentros Ham le inculcó la importancia de guardar silencio tras las presuntas agresiones sexuales, argumentando que debían proteger su imagen pública como artista cristiana.

Orrico también afirma que viajó a Los Ángeles con Ham en julio de 2001 para ensayar un concierto. Durante ese periodo, sostiene que él le pidió acudir a su habitación de hotel, donde presuntamente la besó, la tocó de manera sexual y frotó su cuerpo contra ella.

GUARDARON SILENCIO

Mientras la joven, entonces de 17 años, alcanzaba el éxito con canciones como ‘I Promise’ y ‘Ride’, logrando difusión internacional gracias a su voz y estilo particular, asegura que informó a ejecutivos de la disquera que atravesaba momentos extremadamente difíciles.

La demanda señala que el presunto abuso era conocido por otros acusados, entre ellos ejecutivos de Electric and Music Industries (EMI), como Greg Ham y Eddie DeGarmo. EMI fue adquirida posteriormente por Universal Music Group, razón por la cual la cantante también incluye a esta compañía en el proceso legal.

Orrico afirma que Greg Ham le dijo a sus padres que ella y Britt Ham se tocaban de forma inapropiada, minimizando y desestimando los señalamientos de abuso. Asimismo, sostiene que Eddie DeGarmo admitió conocer la conducta indebida en 2002, pero que la culpó a ella y le advirtió que hablar del tema podría poner en riesgo su carrera.

Finalmente, la ahora excantante de 39 años presentó la demanda por abuso sexual infantil, agresión sexual, negligencia y otros cargos relacionados.

Temas


Delitos Sexuales
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

