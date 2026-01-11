¿La recuerdas? Denuncia la cantante cristiana Stacie Orrico a su mánager por abuso desde que ella tenía 14 años

Fue la época en la que las jóvenes pop girls dominaban la escena musical: algunas con historias de superación, otras impulsadas por el sueño de la fama y varias más cargando dolorosas verdades que se vieron obligadas a callar. Esto último fue lo que, asegura, vivió la cantante Stacie Orrico durante su fugaz y traumática carrera, luego de presentar una denuncia en la que acusa a su exmánager de haberla abusado sexualmente cuando era menor de edad. El portal TMZ dio a conocer la demanda interpuesta por la artista, quien se retiró del medio en 2006 sin despedidas ni comunicados oficiales, decisión que en su momento dejó desconcertados a sus seguidores. A casi dos décadas de distancia, esa abrupta salida podría tener una explicación. La cantautora presentó la demanda contra su exmánager, Britt Ham, y contra Universal Music Group a principios de esta semana, alegando que Ham comenzó a tocarla de manera inapropiada cuando tenía apenas 14 años y que la obligó a realizar actos sexuales durante su adolescencia.

¿QUÉ PASÓ CON STACIE ORRICO? La intérprete de More to Life aseguró en la denuncia que Ham la alejaba de sus padres con el pretexto de estudiar “la Biblia a diario”, aprovechándose de que ella inició su carrera interpretando música cristiana y alabanzas religiosas. Según el documento legal, durante esos encuentros Ham le inculcó la importancia de guardar silencio tras las presuntas agresiones sexuales, argumentando que debían proteger su imagen pública como artista cristiana. Orrico también afirma que viajó a Los Ángeles con Ham en julio de 2001 para ensayar un concierto. Durante ese periodo, sostiene que él le pidió acudir a su habitación de hotel, donde presuntamente la besó, la tocó de manera sexual y frotó su cuerpo contra ella.

GUARDARON SILENCIO Mientras la joven, entonces de 17 años, alcanzaba el éxito con canciones como ‘I Promise’ y ‘Ride’, logrando difusión internacional gracias a su voz y estilo particular, asegura que informó a ejecutivos de la disquera que atravesaba momentos extremadamente difíciles. La demanda señala que el presunto abuso era conocido por otros acusados, entre ellos ejecutivos de Electric and Music Industries (EMI), como Greg Ham y Eddie DeGarmo. EMI fue adquirida posteriormente por Universal Music Group, razón por la cual la cantante también incluye a esta compañía en el proceso legal.