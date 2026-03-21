BTS vuelve con fuerza: concierto en Seúl marca su nueva era musical

Desde un gran concierto, como no se había visto antes, y ante una audiencia en línea a través de Netflix, fue como la banda surcoreana BTS regresó a la escena musical de la mano de su nueva producción. La actuación en la plaza Gwanghwamun da inicio a una gira mundial que abarca decenas de conciertos en Estados Unidos, así como en varios países de Europa y Asia. El concierto, de una hora de duración, llegó después de que el grupo publicara el viernes su quinto álbum, ‘ARIRANG’, que vendió casi 4 millones de copias en su primer día, según informó la empresa de representación de la banda, HYBE.

¿QUÉ PASÓ CON BTS? RM, líder del grupo, dijo al público: ‘¡Annyeonghaseyo! We’re back’, usando la palabra coreana para “hola”, mientras abrían con ‘Body to Body’, lo que desató gritos delirantes de fans que agitaban barras de luz moradas y rojas y alzaban teléfonos en el aire. HYBE indicó que RM se lesionó el tobillo durante un ensayo, pero aun así actuó con una coreografía modificada. Las autoridades esperaban que el concierto de BTS, que comenzó a las 8 p.m., atrajera a más de 200 mil personas al área de Gwanghwamun, incluidas 22 mil que consiguieron asientos gratuitos en la zona de visualización designada, además de quienes lo veían en pantallas cercanas. El espectáculo también se transmitió en vivo por Netflix. Las calles ardían de luz durante la noche, mientras miles de fans cantaban y vitoreaban desde secciones acordonadas, en una escena jubilosa que se desarrolló bajo una presencia policial inusualmente fuerte para gestionar a la multitud.

MOMENTOS ‘Body to Body’, ‘Holligan’ y ‘2.0’ fueron los primeros temas que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook interpretaron como parte de su nuevo álbum ‘ARIRANG’, lanzado el jueves por la noche. Al finalizar, emocionados, observaron la reacción del público ante su regreso y cada uno agradeció la fidelidad de sus fans con palabras y una reverencia de respeto. “Agradecemos a Netflix esta noche. ¡Finalmente estamos aquí!”, expresó RM, visiblemente conmovido, antes de dar paso a uno de sus grandes éxitos, ‘Butter’. ‘MIC Drop’ sonó y BTS demostró que su preparación para este regreso fue minuciosa, con una coreografía precisa, coordinada y sin errores.

El nuevo álbum de BTS, ‘ARIRANG’, toma su nombre de una canción folclórica de siglos de antigüedad, considerada un himno no oficial en ambas Coreas, cuyos temas de separación, anhelo y resiliencia han resonado a lo largo de generaciones. Gwanghwamun y el cercano palacio Gyeongbokgung ofrecieron un amplio telón de fondo histórico para el espectáculo del sábado, que destacó por efectos de iluminación que bañaron la puerta y los muros del palacio en morado, rojo y azul. Suga comentó al público que el título del álbum y la decisión de actuar en Gwanghwamun reflejan el enfoque del grupo en la identidad.

LA PROMESA CON MÉXICO El último tema fue ‘Mikrokosmos’, marcando así el inicio de una nueva era que alcanzará a sus fanáticas mexicanas con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros. De hecho, existe la promesa de que podría haber una cuarta fecha; incluso, se ha planteado la posibilidad de un show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque ambos planes están en gestión, según la mandataria mexicana.

Hasta la tarde del sábado, ‘Swim’, su nuevo sencillo líder, y logró 33 millones de visitas en YouTube 14.64 millones de reproducciones en Spotify, según cuentas de espectáculos en redes sociales. (Con información de AP)

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