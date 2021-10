Buscan más de 2 mil mujeres interpretar a Gloria Trevi en bioserie hecha por Televisa

La intérprete detalló que contará su vida en esta serie producida por Carla Estrada, no por una necesidad económica y mucho menos por buscar limpiar su imagen ya que dice que su público sabe realmente quien es ella.

Además señaló que aunque ella está dispuesta a contar su verdad sin censura, existen quienes quieren entorpecer este proyecto.

“Ya he leído varías veces los guiones. Yo sé que hay personas que están queriendo sabotear la serie y yo les pido que ustedes no escuchen y mejor vean esta serie, porque se van a decir muchas cosas cuando la serie salga, antes de que se anunciara ya estaban diciendo mentiras de que si voy a hablar o no de esto o aquello. Voy a hablar de todo”, añadió.