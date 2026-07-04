Carín León será el encargado de cerrar con ‘broche de oro’ el Fan Fest Monterrey 2026

Carín León será el artista encargado de cerrar las actividades del FIFA Fan Fest Monterrey, el próximo 19 de julio.

El gobierno de Nuevo León informó que el artista ofrecerá su show en la clausura de las actividades del evento.

“Ven a vivir la Final del Mundial en pantallas gigantes desde el Parque Fundidora y quédate para vivir el concierto en vivo de Carín León”, anunció la administración estatal.

La entrada al evento es gratuita; sin embargo, el cupo al recinto es limitado de acuerdo con la llegada de los aficionados.