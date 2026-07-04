Carín León será el encargado de cerrar con ‘broche de oro’ el Fan Fest Monterrey 2026

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    Carín León será el encargado de cerrar con ‘broche de oro’ el Fan Fest Monterrey 2026
    Fiesta. El evento cerrará la serie de conciertos y actividades en Monterrey relacionadas con el Mundial. FOTO: ARCHIVO

Este viernes se anunció que el artista estará en el cierre del evento, el próximo 19 julio cuando se celebra la final del Mundial de Futbol 2026

Carín León será el artista encargado de cerrar las actividades del FIFA Fan Fest Monterrey, el próximo 19 de julio.

El gobierno de Nuevo León informó que el artista ofrecerá su show en la clausura de las actividades del evento.

“Ven a vivir la Final del Mundial en pantallas gigantes desde el Parque Fundidora y quédate para vivir el concierto en vivo de Carín León”, anunció la administración estatal.

La entrada al evento es gratuita; sin embargo, el cupo al recinto es limitado de acuerdo con la llegada de los aficionados.

Apodaca Group que es la empresa que está detrás de los eventos artísticos del Fan Fest Monterrey precisó que la venta de boletos para la Zona VIP y General Plus estarán disponibles a partir del próximo 6 de julio a las 11:00 horas a través del sistema Ticket master y en las taquillas del acceso 7 sin cargos por servicios.

https://vanguardia.com.mx/show/ya-se-casaron-confirman-boda-taylor-swift-y-travis-kelce-con-mensaje-desde-nueva-york-DM21877163

De esta manera, el intérprete de temas como ‘Primera Cita’ y ‘La boda del Huitlacoche’ se encargará de cerrar con “broche de oro” el Fan Fest Monterrey del Mundial de Futbol 2026.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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