¡Ya se casaron! Confirman boda Taylor Swift y Travis Kelce con mensaje desde Nueva York

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    ¡Ya se casaron! Confirman boda Taylor Swift y Travis Kelce con mensaje desde Nueva York
    Fiesta. La lista de invitados y los movimientos del entorno de la pareja han avivado las especulaciones sobre el esperado enlace. FOTO: ARCHIVO/ TWITTER@PopBase

Mientras los detalles, fotografías del evento y las palabras de los novios se mantienen bajo llave, la lista de invitados y la expectativa de decenas de fanáticos mantienen el interés en la celebración

Aunque no seas fan, los ojos del mundo están puestos en los preparativos y en la realización de la llamada “boda del año” entre Taylor Swift y Travis Kelce, que aparentemente se lleva a cabo en el Madison Square Garden.

Minutos después de las 17:30 horas las pantallas alrededor del Madison Square lanzaron el mensaje ‘recién casados’, y con ello se dio por confirmado que la pareja oficialmente dio el “sí”.

De acuerdo con información publicada por Page Six, fuentes cercanas a la pareja afirman que contrajo matrimonio en una ceremonia privada a la que sólo tuvieron acceso familiares y amigos cercanos.

“Ya están casados”, dijo la fuente al medio estadounidense, aunque no dio detalles sobre el día ni el lugar en que habría ocurrido la boda. Sin embargo, otra fuente reveló que el enlace se habría celebrado en Tennessee, estado al que la intérprete de ‘Shake It Off’ se mudó para impulsar su carrera.

¿YA SE CASARON?

El medio también destaca que, en días recientes, el avión privado de Swift realizó varias escalas en ciudades donde viven familiares cercanos, entre ellas Filadelfia y Tampa, donde residen los padres de ambos.

Las especulaciones surgen a tan sólo unas horas de la enorme celebración que Swift y Kelce han planeado en el Madison Square Garden y que, se espera, reúna a más de mil invitados, entre los que destacan Selena Gomez, Ed Sheeran, Stevie Nicks y Kenny Chesney.

Pese a que aún se desconocen detalles íntimos y no existe una confirmación oficial, en redes sociales se han publicado fotografías de los presuntos invitados al evento. En una recopilación de publicaciones, se presume que personalidades como Dakota Johnson, Bradley Cooper, Mariska Hargitay, Zoë Kravitz, Jennifer Lawrence, Ethan Hawke y Julianne Moore hicieron una pausa en sus actividades para asistir a la unión entre la artista y el jugador de fútbol americano.

De la misma forma, el medio Pop Base difundió que cantantes como Ellie Goulding, Benson Boone, Camila Cabello y Ed Sheeran también formarían parte de la lista de invitados.

https://vanguardia.com.mx/show/los-payasonicos-de-luto-muere-sofia-reyna-esposa-de-pompo-KM21872844

Hasta cerca d elas 18:00 horas no había una fotografía oficial de la pareja, mientras el recinto seguía custodiado por la prensa, fanáticos y paparazzis. (Con información de Sara Navarrete, EFE y AP).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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