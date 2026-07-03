¡Ya se casaron! Confirman boda Taylor Swift y Travis Kelce con mensaje desde Nueva York

Aunque no seas fan, los ojos del mundo están puestos en los preparativos y en la realización de la llamada “boda del año” entre Taylor Swift y Travis Kelce, que aparentemente se lleva a cabo en el Madison Square Garden. Minutos después de las 17:30 horas las pantallas alrededor del Madison Square lanzaron el mensaje ‘recién casados’, y con ello se dio por confirmado que la pareja oficialmente dio el “sí”.

De acuerdo con información publicada por Page Six, fuentes cercanas a la pareja afirman que contrajo matrimonio en una ceremonia privada a la que sólo tuvieron acceso familiares y amigos cercanos. “Ya están casados”, dijo la fuente al medio estadounidense, aunque no dio detalles sobre el día ni el lugar en que habría ocurrido la boda. Sin embargo, otra fuente reveló que el enlace se habría celebrado en Tennessee, estado al que la intérprete de ‘Shake It Off’ se mudó para impulsar su carrera.

¿YA SE CASARON? El medio también destaca que, en días recientes, el avión privado de Swift realizó varias escalas en ciudades donde viven familiares cercanos, entre ellas Filadelfia y Tampa, donde residen los padres de ambos. Las especulaciones surgen a tan sólo unas horas de la enorme celebración que Swift y Kelce han planeado en el Madison Square Garden y que, se espera, reúna a más de mil invitados, entre los que destacan Selena Gomez, Ed Sheeran, Stevie Nicks y Kenny Chesney.

Pese a que aún se desconocen detalles íntimos y no existe una confirmación oficial, en redes sociales se han publicado fotografías de los presuntos invitados al evento. En una recopilación de publicaciones, se presume que personalidades como Dakota Johnson, Bradley Cooper, Mariska Hargitay, Zoë Kravitz, Jennifer Lawrence, Ethan Hawke y Julianne Moore hicieron una pausa en sus actividades para asistir a la unión entre la artista y el jugador de fútbol americano. De la misma forma, el medio Pop Base difundió que cantantes como Ellie Goulding, Benson Boone, Camila Cabello y Ed Sheeran también formarían parte de la lista de invitados.

Hasta cerca d elas 18:00 horas no había una fotografía oficial de la pareja, mientras el recinto seguía custodiado por la prensa, fanáticos y paparazzis. (Con información de Sara Navarrete, EFE y AP).

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