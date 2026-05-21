César Lozano comparte reflexiones en Saltillo con su gira ‘Felizmente Imperfectos’

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    César Lozano comparte reflexiones en Saltillo con su gira ‘Felizmente Imperfectos’
    Evento. César Lozano reunió a decenas de asistentes en el Teatro Fernando Soler con mensajes sobre bienestar emocional. FOTO: FACEBOOK@CESARLOZANO

El conferencista regiomontano agradeció el cariño del público coahuilense tras sus presentaciones en Saltillo y Torreón

Una vez más, y como ya es costumbre, el doctor César Lozano tuvo su paso por Saltillo como parte de su gira nacional, y fue la noche del miércoles cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

“Bien dicen en el budismo que hay cuatro razones de sufrimiento: querer controlar todo, querer cambiar el pasado, querer saber el futuro y querer cambiar a la gente. No se sufre mucho por situaciones que han ocurrido, sino por situaciones que no han ocurrido”, dijo el regio ante la audiencia que acudió a su llamado.

Tan contento se fue de la respuesta del público de Saltillo y Torreón a sus reflexiones, que agradeció el cariño y atención de la gente.

“¡Infinitas gracias, Saltillo y Torreón, Coahuila! ¡Hasta pronto!”, escribió el conferencista en sus redes sociales.

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En esta ocasión subió al escenario para compartir reflexiones como parte de “Felizmente Imperfectos” y aseguró que volverá el próximo año.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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