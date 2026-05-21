César Lozano comparte reflexiones en Saltillo con su gira ‘Felizmente Imperfectos’

Una vez más, y como ya es costumbre, el doctor César Lozano tuvo su paso por Saltillo como parte de su gira nacional, y fue la noche del miércoles cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

“Bien dicen en el budismo que hay cuatro razones de sufrimiento: querer controlar todo, querer cambiar el pasado, querer saber el futuro y querer cambiar a la gente. No se sufre mucho por situaciones que han ocurrido, sino por situaciones que no han ocurrido”, dijo el regio ante la audiencia que acudió a su llamado.