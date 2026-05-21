César Lozano comparte reflexiones en Saltillo con su gira ‘Felizmente Imperfectos’
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El conferencista regiomontano agradeció el cariño del público coahuilense tras sus presentaciones en Saltillo y Torreón
Una vez más, y como ya es costumbre, el doctor César Lozano tuvo su paso por Saltillo como parte de su gira nacional, y fue la noche del miércoles cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.
“Bien dicen en el budismo que hay cuatro razones de sufrimiento: querer controlar todo, querer cambiar el pasado, querer saber el futuro y querer cambiar a la gente. No se sufre mucho por situaciones que han ocurrido, sino por situaciones que no han ocurrido”, dijo el regio ante la audiencia que acudió a su llamado.
Tan contento se fue de la respuesta del público de Saltillo y Torreón a sus reflexiones, que agradeció el cariño y atención de la gente.
“¡Infinitas gracias, Saltillo y Torreón, Coahuila! ¡Hasta pronto!”, escribió el conferencista en sus redes sociales.
En esta ocasión subió al escenario para compartir reflexiones como parte de “Felizmente Imperfectos” y aseguró que volverá el próximo año.