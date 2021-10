‘¿Cómo no me van a dejar entrar?’, el día que Pedro Almodóvar se quedó afuera de los Premios Oscar

“Penélope (Cruz) no me bombardea con pedidos por teléfono, para trabajar conmigo. Pero yo sí sé que ella está esperándome en su casa y si escribo un guion, ella es la primera destinataria. Es cierto que cuando escribo un personaje que está alrededor de su edad, es la primera actriz a la que se lo propongo y le mando el guion”.

Entre pregunta y pregunta, vale la pena recordar la experiencia personal de haber vivido uno de los mejores momentos en la historia del cine de Pedro Almodovar y Penélope Cruz. Fue en el año 2000. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas había nominado como Mejor Película Extranjera a “Todos Sobre Mi Madre”. El año anterior, él ya había sido nominado por “Mujeres al Borde de Un Ataque de Nervios” cuando perdió frente a Dinamarca con “Pelle, El Conquistador”. Y esta vez, Francia había sido la favorita por ganar el Globo de Oro con Catherine Deneuve en “East / West”. Pero en un momento en que Antonio Banderas y Penélope Cruz recién habían surgido en Hollywood, la Academia los había elegido para abrir el sobre del ganador de esa categoría, como una señal de premio consuelo para el cine español.

En ese entonces, yo había tenido la suerte de ser el productor ejecutivo de la transmisión del Oscar para Argentina y había sacado de la sala a la argentina Cecilia Roth, para saludar en vivo a sus compatriotas que veían la ceremonia por TV. Y Pedro, que estaba sentado con ella, aprovechó el momento para ir al baño. El problema fue al volver. Las puertas de la sala estaban cerradas y se negaban a abrirlas hasta el siguiente corte comercial. Unos dobles incluso habían ocupado los lugares de Pedro y Cecilia, para que no se vieran vacíos. No había forma de romper las reglas. Pero claro, en ese entonces, no conocían a Pedro Almodovar... todavía. A los gritos, él empezó a quejarse “Viajé 10.000km y más de diez horas de vuelo para estar ahí dentro. ¿Cómo no me van a dejar entrar cuando abran el sobre de mi nominación? Soy Pedro Almodóvar”. Había un problema, claro. Estaba gritando en español y los acomodadores y el personal de seguridad no entendían una sola palabra. Pero los gritos llamaron la atención de la Academia que al reconocerlo pidieron que los dejaran entrar. Justo a tiempo. Diez minutos después, Penélope abría el sobre del ganador, con su marcado acento español al decir “And the Oscar goes to...” seguido por el grito a todo volumen “Pedroooo”. Las cámaras mostraban incluso a Meryl Streep aplaudiendo con una sonrisa, mientras Almodóvar le daba un beso a Cecilia Roth y subía al escenario para recibir el Oscar, su primer Oscar, entregado en un abrazo doble con Antonio Banderas y... Penélope Cruz.

-¿Qué tiene de especial Pénelope Cruz, para la dirección de Pedro Almodóvar?-

“A Penélope primeramente la admiro muchísimo como actriz, pero es muy importante saber que nos entendemos, que hablamos el mismo lenguaje. Y yo, sabiendo que soy exhaustivo como director, sé que ella me va a entender lo que le pido y, sobre todo, que va a intentar hacerlo todas las veces que sea posible. Hay dos elementos que me hacen siempre confiar en Penélope además de su belleza obvia, evidente y su fotogenia. Ella tiene una fe ciega en mí, tiene la misma fe que yo tengo en mí mismo. Eso te da un enorme valor, te hace atreverte más. Después también, es muy trabajadora. No va a escatimar tiempo para entregarme todo lo que sea necesario que yo le vaya pidiendo para los ensayos de una película”.