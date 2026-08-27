Confirman debut de ‘Toy Story 5’ en Disney+ para el próximo 23 de septiembre

Se llegó el momento para que uno de los éxitos del verano llegue al streaming tras un paso triunfador por las salas de cine: ‘Toy Story 5’ llegará a Disney+ el próximo 23 de septiembre, lo que significa que las veladas y tardes otoñales estarán acompañadas por Woody, Buzz y Jessie.

El grupo de juguetes busca consolidar su impacto cultural en el formato doméstico. Según reportes del sitio especializado en taquilla y datos de la industria cinematográfica Box Office Mojo, las películas pertenecientes a esta franquicia representan uno de los pilares económicos más sólidos para la compañía productora, acumulando miles de millones de dólares en ingresos globales desde su debut en la década de 1990.

De hecho, pese a que la cinta se encuentra aún en algunas salas de cine, sus precuelas dominan el top 10 de contenidos populares dentro de Disney+ en México, lo que refuerza su peso en el entretenimiento.