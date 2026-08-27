Confirman debut de ‘Toy Story 5’ en Disney+ para el próximo 23 de septiembre

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    Confirman debut de ‘Toy Story 5’ en Disney+ para el próximo 23 de septiembre
    Aventura. La nueva entrega de Disney-Pixar explorará el conflicto entre los juguetes tradicionales y el creciente interés de los niños por la tecnología. FOTO: CORTESÍA

Woody, Buzz y Jessie regresarán a las pantallas de casa con la quinta entrega de la franquicia, acompañada de material especial para los fans

Se llegó el momento para que uno de los éxitos del verano llegue al streaming tras un paso triunfador por las salas de cine: ‘Toy Story 5’ llegará a Disney+ el próximo 23 de septiembre, lo que significa que las veladas y tardes otoñales estarán acompañadas por Woody, Buzz y Jessie.

El grupo de juguetes busca consolidar su impacto cultural en el formato doméstico. Según reportes del sitio especializado en taquilla y datos de la industria cinematográfica Box Office Mojo, las películas pertenecientes a esta franquicia representan uno de los pilares económicos más sólidos para la compañía productora, acumulando miles de millones de dólares en ingresos globales desde su debut en la década de 1990.

De hecho, pese a que la cinta se encuentra aún en algunas salas de cine, sus precuelas dominan el top 10 de contenidos populares dentro de Disney+ en México, lo que refuerza su peso en el entretenimiento.

EL LEGADO DE LOS JUGUETES

Así que, desde las 0:00 horas del 23 de septiembre, la última aventura de los juguetes estará disponible en línea y hará crecer el catálogo de Disney-Pixar.

De acuerdo con El Universal, el debut incluye contenidos exclusivos tras bambalinas, comentarios del equipo de dirección de Pixar y cortometrajes inéditos relacionados con los personajes secundarios de la película.

La trama de esta quinta entrega introduce nuevos conflictos derivados de la era tecnológica, explorando cómo los juguetes tradicionales enfrentan la atención que los niños otorgan a los dispositivos electrónicos.

https://vanguardia.com.mx/show/a-10-anos-sin-el-divo-la-inmortalidad-digital-y-el-conflicto-eterno-de-juan-gabriel-GA23107735

La cinta contó con las voces en español latino de Penélope Cruz, Bizarrap, Bad Bunny, Irán Castillo, Arturo Mercado Jr. y Belinda como la astuta ‘Lily Pad’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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