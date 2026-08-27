Confirman debut de ‘Toy Story 5’ en Disney+ para el próximo 23 de septiembre
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Woody, Buzz y Jessie regresarán a las pantallas de casa con la quinta entrega de la franquicia, acompañada de material especial para los fans
Se llegó el momento para que uno de los éxitos del verano llegue al streaming tras un paso triunfador por las salas de cine: ‘Toy Story 5’ llegará a Disney+ el próximo 23 de septiembre, lo que significa que las veladas y tardes otoñales estarán acompañadas por Woody, Buzz y Jessie.
El grupo de juguetes busca consolidar su impacto cultural en el formato doméstico. Según reportes del sitio especializado en taquilla y datos de la industria cinematográfica Box Office Mojo, las películas pertenecientes a esta franquicia representan uno de los pilares económicos más sólidos para la compañía productora, acumulando miles de millones de dólares en ingresos globales desde su debut en la década de 1990.
De hecho, pese a que la cinta se encuentra aún en algunas salas de cine, sus precuelas dominan el top 10 de contenidos populares dentro de Disney+ en México, lo que refuerza su peso en el entretenimiento.
🥳 #ToyStory5 is coming to @disneyplus on September 23rd! pic.twitter.com/sWG3NXCVdz— Pixar (@Pixar) August 27, 2026
EL LEGADO DE LOS JUGUETES
Así que, desde las 0:00 horas del 23 de septiembre, la última aventura de los juguetes estará disponible en línea y hará crecer el catálogo de Disney-Pixar.
De acuerdo con El Universal, el debut incluye contenidos exclusivos tras bambalinas, comentarios del equipo de dirección de Pixar y cortometrajes inéditos relacionados con los personajes secundarios de la película.
La trama de esta quinta entrega introduce nuevos conflictos derivados de la era tecnológica, explorando cómo los juguetes tradicionales enfrentan la atención que los niños otorgan a los dispositivos electrónicos.
La cinta contó con las voces en español latino de Penélope Cruz, Bizarrap, Bad Bunny, Irán Castillo, Arturo Mercado Jr. y Belinda como la astuta ‘Lily Pad’.