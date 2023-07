Conoce a Germán Ruiz: Saltillense, TikToker, Ingeniero Industrial y Motivador Fitness

Germán Ruiz Flores ha reunido 37 mil seguidores en Instagram y 113 mil en TikTok gracias a sus divertidas recetas, rutinas fitness y trends de baile. Además de ser creador de contenido, el saltillense de 28 años es Ingeniero Industrial y coach de indoor cycling y entrenamiento funcional. En 360 quisimos conocer más de él. ¿Quién es “El Azote de Dios” detrás de las cámaras? Descubrimos a un joven que comparte su realidad sin ninguna pantalla y se muestra en sus videos de manera auténtica: es una persona positiva, alegre y extrovertida, cuyo carisma le acompaña en cada una de sus actividades. ¿Qué encontrará la gente en tu perfil? Un poquito de todo. Tenemos mucho contenido fitness, es algo que me apasiona bastante; también de humor con las recetas de “Cocinando con El Azote”, y blogs de mi día a día y lo que hago. Está muy variado. ¿Por qué haces contenido fitness? La gente lo puede tomar como motivación a cambiar sus hábitos, a tener un estilo de vida mucho más saludable y por eso me gusta compartirlo, ya que mi misión de vida, en parte, es motivar a los demás a tener un estilo de vida saludable en todos los aspectos.

¿De dónde viene el apodo "El Azote de Dios"? En sí fue por un accidente que tuvimos en secundaria. Andaba con unos amigos de misiones, éramos 17 chavos allá en Puebla e íbamos en una van. Esta van se voltea en la carretera porque se queda sin frenos. Nos caímos a un barranco, aproximadamente unos dos metros, y a todos los que iban ahí les pasó algo -desde fracturas expuestas, costillas rotas, collarín, etc.-, yo fui el único al que no le pasó nada. Entonces, a partir de ahí me apodaron como "El Azote de Dios". ¿Cómo comienzas a hacer contenido? Por ahí de prepa, más o menos, empecé a grabar videos, lo que estaba haciendo. Si me cocinaba algo ahí en mi casa, lo grababa; pero únicamente se los pasaba a mis amigos por WhatsApp. Un día uno de ellos me dijo: "oye, ¿por qué no los subes a Instagram?" Después de unas dos semanas, subí el primero. Tuvo buena respuesta. De ahí empecé a hacer videos con más recurrencia, intentaba uno a la semana. Luego de eso fui agarrando confianza, perdiéndole el miedo al qué dirán. Esto era de "Cocinando con El Azote". Hacía mis recetas, les metía algo de humor y las publicaba. Al ver que tuvieron buena respuesta, de ahí le metí más formalidad al asunto. Abrí mi cuenta de TikTok, comencé a subir estos mismos videos de "Cocinando con El Azote". Después lo combiné también con contenido fitness, rutinas, haciendo indoor cycling y un día hice un trend de TikTok, un bailecito, el de "Bebé dame". Este lo grabé en una comida familiar. La neta no era el plan subirlo, únicamente estaba bailando ahí en casa de una tía y una prima me grabó. Total salió padre, lo publiqué y tuvo mucho impacto, se hizo bien viral.

¿Tienes una plataforma favorita? Instagram, porque aparte de publicaciones y reels, puedes compartir también historias. Como quiera sí me gusta mucho TikTok, por el hecho de que es, siento, un poquito más real que Instagram. La gente sube contenido más real, lo que va pasando en su día, hacen trends, también hay mucho humor.

¿Qué te gusta de TikTok? Es una plataforma muy buena, porque como creador de contenido te puede llegar a hacer muy viral, a diferencia de las otras. Ya de ahí la misma gente de TikTok te empieza a seguir en tus otras redes sociales.

¿Cómo superaste la vergüenza a subir videos? Por eso mismo al principio no subía mis videos a las redes, por pena; pero ha sido un proceso. La verdad empiezas con pena, el chiste es irte dando cuenta de que no tiene nada de malo; mientras no estés afectando a nadie, no tiene por qué darte vergüenza. Conforme va pasando el tiempo, vas quitándote esos miedos y vas publicando, agarras confianza y te das cuenta de que no pasa nada y está padre compartir tu vida. ¿Has cambiado como persona? Sí me cambió mi personalidad. Algo que siempre he dicho cuando platico de esto es que el mostrarte tal y como eres en las redes sociales hace que te vuelvas más seguro de tu personalidad, de la persona que eres, y esto sí te ayuda a elevar tu autoestima, a aceptarte ante los demás. Desde que comencé a crear contenido, cada vez me he vuelto más seguro de mí mismo.

¿Qué consejo le darías a quienes no se atreven a crear contenido? Que no pasa nada; mientras no estés afectando a nadie, no tienes por qué tener miedo. Es un proceso también, al principio no esperes que tus videos sean los mejores o tu contenido sea perfecto. Nunca va a ser perfecto. Con el tiempo vas a ir mejorando y te vas a ir dando cuenta de que todos podemos crear. Todos somos muy creativos, simplemente en ocasiones no lo explotamos, porque no nos atrevemos a dar esos pasos que pueden llevar tu creatividad a muchos lados.

¿Cuáles son tus planes a futuro? Quiero seguir creando contenido; también con el ejercicio, que es algo que me apasiona. Ahorita ya estoy dando clases en otras ciudades, de indoor cycling principalmente. Eso también me gusta mucho y me está ayudando a crecer como coach.