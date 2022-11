23 años después, en 2022 aún no se sabe con exactitud lo que le ocurrió a la menor con un mes de nacida (en ese tiempo).

Durante ese tiempo emitieron una serie de entrevistas, donde presuntamente se dejó entrever que la cantante sostuvo una relación sentimental con Andrade, puesto que él declaró que habían concebido juntos a una hija: Ana Dalay . Sin embargo, no había rastro de la bebé.

Después, informó que los presentes se negaron a trasladar a la infante a un nosocomio, sin embargo, Gloria comentó que una de las víctimas de Andrade realizó un funeral para la pequeña, al cual ella no pudo asistir por el estado de shock en el que se encontraba, refiriendo a que sufrió un colapso y supuestamente despertó cinco días después del fallecimiento.

La joven no quiso decir nada, pero al querer comprobar lo que pasaba, Gloria encontró a la bebé con la boquita azul y gritó con desespero.

Por otro lado, Ailine (quien también fue esposa de Sergio) sostuvo que el cuerpo de Ana fue destazado con unas tijeras como pollo en la cocina del departamento, para después ser ocultado en bolsas de basura, entre las acusadas “Mary Boquitas”, quien negó rotundamente estas afirmaciones.

‘Es mentira que yo desaparecí el cuerpecito de la hija de Gloria Trevi de la manera más cruel y grotesca’, comentó Raquenel

La cantante de “Que bueno que no fui Lady Di” informó que, hasta el día de hoy, no tiene un lugar al cual llevarle flores a su pequeña, y expresó que no tuvo, sino que “tiene una hija”.

“Quien te use contra mí, caerá, porque tú eres mi regalo de Dios, mi salvación en la tierra y en el cielo, gracias mi amor eterno”, escribió la artista en 2021, a través de su cuenta de instagram.

Sin embargo, este año, posteó una foto de una bebé con alitas y aureola donde solo compartió “Mi vida x la tuya”.