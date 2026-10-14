AHMSA: Se ha decidido ya su futuro inmediato

Casi al filo del plazo, José Arturo Domínguez Arteaga , quien el 25 de septiembre pasado ofreció mil 400 millones de dólares por la siderurgia, publicó un “comunicado oficial” en su cuenta de Instagram, en el cual afirma que la garantía de seriedad “ha sido pagada”.

Anoche venció el plazo otorgado por la jueza Ruth Haggi Huerta, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, para que cualquiera de los postores precalificados en el proceso de liquidación de Altos Hornos de México ( AHMSA ) depositara la garantía de seriedad y con ello se mantuviera abierto el proceso de adjudicación.

La imagen del comunicado aparece en papel membretado de la empresa que dirige –Construcciones e Ingenierías Electromecánicas– y está firmado por él. Pero no se acompaña a dicha imagen ninguna evidencia del presunto cumplimiento del depósito por poco más de 56 millones de dólares que debe realizarse para considerar cumplida la obligación del depósito correspondiente a la denominada “garantía”.

En principio, no habría que dudar de la seriedad de la declaración, pero al menos un par de detalles obligan a ser cautos antes de asegurar que el proceso de liquidación de la acerera se encuentre ya en la ruta de su concesión:

El primero de ellos es la ya señalada ausencia de algún elemento adicional de prueba, como la copia del certificado de depósito correspondiente, o de la operación electrónica que se hubiera realizado para transferir los fondos al Juzgado que lleva la causa.

El segundo es la reiteración, en el mismo comunicado difundido anoche, de que “durante las próximas dos semanas” habrá de iniciarse el proceso de pago a los trabajadores de AHMSA y MINOSA, quienes llevan años esperando la reactivación de su fuente de trabajo, así como el pago de las indemnizaciones que les adeudan y que representan un monto cercano a los 12 mil millones de pesos.

Cabe recordar que el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, desmintió el pasado 9 de octubre cualquier plática o acuerdo con Domínguez Arteaga para llevar a cabo tal proceso. Ello, ante la afirmación que hiciera aquel, un día antes, en el sentido de que habrían establecido ya un compromiso para proceder al pago de las obligaciones laborales.