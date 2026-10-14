Estiman que Fintech tendría 61.15% de AT&amp;T México

Aunque ambas empresas participarán a partes iguales en el consorcio comprador, Fintech sumaría a su 50 por ciento directo una exposición indirecta de 11.15 por ciento mediante Televisa, donde, según el reporte, controlará 22.3 por ciento del capital.

Fintech se perfila como el mayor inversionista económico en AT&T México, con una participación directa e indirecta de 61.15 por ciento, debido a que también fue uno de los principales aportantes en una emisión de obligaciones convertibles de Televisa, estimó Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).

Esta estructura deriva de la emisión de obligaciones forzosamente convertibles que Televisa realizó el 3 de junio de 2026, por aproximadamente 375 millones de dólares y equivalentes a 19.48 por ciento de su capital. Fintech fue uno de los inversionistas que más recursos aportaron en esa operación.

El dinero obtenido en esa emisión será la principal fuente para que Televisa cubra los aproximadamente 400 millones de dólares que desembolsará por su participación en el consorcio, explicó Valmex en un análisis realizado por Alik García Álvarez, subdirector de Análisis Bursátil.

Para la casa de bolsa, la ingeniería financiera permitirá que Televisa concrete la adquisición con un incremento acotado en su apalancamiento. Con cifras al segundo trimestre de 2026, su deuda neta respecto al flujo operativo pasaría de 1.8 a 2.2 veces después del pago.

Sin embargo, advirtió que AT&T México absorberá el financiamiento contratado por el fideicomiso comprador una vez que cierre la operación, lo que podría prolongar sus pérdidas y limitar su capacidad competitiva.

”Preocupa la elevada carga financiera que tendrá AT&T México al absorber el 100 por ciento de la deuda, lo que además de presionar sus utilidades afectará la capacidad de AT&T México para competir contra AMX”, señaló.

La operadora registró una pérdida de mil 434 millones de pesos en 2025. Valmex consideró que este resultado podría prolongarse por la nueva carga financiera, las necesidades de inversión, la presión de competidores existentes y potenciales, el bajo ingreso promedio por usuario y el posible impacto del registro de líneas móviles.

Pese a esos riesgos, la intermediaria calificó como favorables los términos de la compra y destacó el descuento en la valuación de AT&T México.

La transacción valuó a la empresa en aproximadamente 2.3 veces su flujo operativo de los últimos 12 meses, frente a unas cinco veces para las compañías internacionales del sector. En tanto, la relación entre valor empresa y ventas fue de alrededor de 0.42 veces, contra un promedio sectorial de dos veces.

Valmex también consideró positiva la convergencia de servicios que Televisa podrá ofrecer con la incorporación del negocio móvil, aunque advirtió que la carga financiera de AT&T México presionará sus utilidades y su capacidad para competir.