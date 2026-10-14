PSG derrota al Manchester City y toma la cima de la Champions League

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Fútbol Internacional
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    PSG derrota al Manchester City y toma la cima de la Champions League
    El conjunto francés venció 4-2 al Manchester City y se colocó en la cima de la clasificación de la Champions League. FOTO: AP

La segunda jornada de la Champions League dejó 18 partidos, goleadas y remontadas. PSG y Barcelona sumaron su segunda victoria, mientras el Real Madrid superó 4-3 a la Roma y el Liverpool venció 6-3 al LASK

La Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League concluyó con 18 encuentros que dejaron goleadas, remontadas y resultados inesperados. El París Saint-Germain y el Barcelona se colocaron entre los principales protagonistas del arranque europeo, ambos con seis puntos, mientras que el Aston Villa sorprendió al instalarse en los primeros puestos de la clasificación.

Con dos fechas disputadas, los clubes comienzan a marcar diferencias en la tabla, donde cada victoria y la diferencia de goles pueden resultar determinantes en la lucha por avanzar a la siguiente etapa. El PSG encabeza el listado, seguido por el Barcelona, mientras que el Aston Villa ocupa la tercera posición, también con dos triunfos.

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Uno de los resultados más llamativos fue la victoria del conjunto parisino por 4-2 ante el Manchester City. El equipo francés consiguió imponerse a uno de los principales contendientes del futbol europeo y confirmó su buen inicio en el torneo. Con este resultado, el PSG llegó a seis unidades y se colocó en la cima de la clasificación.

El Barcelona también tuvo una jornada productiva al remontar y vencer 4-1 al Galatasaray. Aunque comenzó en desventaja, el conjunto dirigido por Hansi Flick encontró respuestas ofensivas para cambiar el rumbo del partido. Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi participaron en la victoria, en un encuentro donde Lamine Yamal destacó con dos asistencias.

Los blaugranas sumaron su segundo triunfo consecutivo y alcanzaron seis puntos, con una ofensiva que ha respondido en sus primeros compromisos europeos.

La tercera posición corresponde al Aston Villa, que firmó una de las goleadas más amplias de la jornada al derrotar 6-0 al Fenerbahce. El resultado permitió al conjunto inglés colocarse entre los equipos con mejor diferencia de goles y mantener el paso perfecto en el arranque de la competición.

LIVERPOOL Y REAL MADRID DESTACAN

La jornada registró otros marcadores de alto impacto. El Liverpool venció 6-3 al LASK en un encuentro con nueve anotaciones, mientras que el Real Madrid necesitó remontar para superar 4-3 a la Roma en uno de los duelos más disputados de la fecha.

El Arsenal también consiguió una victoria clara al imponerse 3-0 al Lille, mientras que el Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Manchester United para sumar sus primeros tres puntos en esta edición. El Sporting de Lisboa venció 2-0 al Lens y mantuvo su paso perfecto.

Por su parte, el Villarreal superó 3-1 al Napoli después de comenzar abajo en el marcador. El RB Leipzig derrotó 1-0 al PSV Eindhoven y el Sabah de Azerbaiyán consiguió un triunfo histórico por 2-0 ante el Slavia de Praga, con el que obtuvo sus primeros puntos en una competición europea.

UNA TABLA QUE COMIENZA A TOMAR FORMA

Entre los resultados restantes, el Viking empató 3-3 con el Bayern Múnich, el Inter cayó 3-4 ante el Club Brujas y el Feyenoord venció 3-2 al Como 1907. También ganaron el Shakhtar Donetsk, el Real Betis y el Stuttgart, mientras que el Bodo/Glimt superó 1-0 al Borussia Dortmund.

Con dos jornadas completadas, el PSG y el Barcelona comparten seis puntos con el Aston Villa, aunque la diferencia de goles establece el orden entre los primeros lugares. La competencia apenas comienza, pero los resultados ya perfilan a los clubes que buscan mantenerse en la parte alta y asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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