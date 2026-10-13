Entre la máquina y el alma: ‘VisionQuest’ llega a Disney+ para cuestionar la naturaleza humana

La exitosa era de los superhéroes en el cine y el streaming parece estar de regreso. Tras el éxito de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en taquilla, llega una nueva apuesta del que es el UCM: ‘VisionQuest’, que podría funcionar como antesala de la esperada ‘Avengers: Doomsday’. Esta miniserie se centra en la búsqueda de identidad del androide Visión. Tras los sucesos de ‘WandaVision’ (2021) y ‘Agatha All Along’ (2024), la franquicia presenta esta historia, compuesta por ocho episodios. La producción marca el cierre de la trilogía enfocada en las secuelas emocionales y traumáticas de la relación entre la Bruja Escarlata y el héroe sintético. La sinopsis oficial sigue la travesía de Visión Blanco tras recuperar sus bancos de memoria, aunque desprovisto de su antigua calidez y carga emocional. Oculto y errante por el mundo, el androide debe descifrar quién es realmente mientras interactúa con diversas inteligencias artificiales arraigadas en su propia programación, como J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. y E.D.I.T.H., además de una manifestación de Ultrón.

UNA BATALLA ¿EN LA MENTE? La trama se complica cuando alguien pone precio a su cabeza y Visión se cruza con Thomas Shepherd, un misterioso joven con supervelocidad que podría ser la reencarnación de su hijo perdido. En una entrevista exclusiva sobre su regreso al personaje, Paul Bettany reflexionó sobre la evolución de este ícono cibernético: “Intentar detener el avance de la inteligencia artificial hoy en día es como intentar frenar la Revolución Industrial en su momento; es una conversación ineludible”, dijo.

Narrativamente, la historia funciona como la pieza final que culmina el arco iniciado con la anomalía de Westview. A través de las conexiones con Thomas Shepherd y los ecos de la magia del caos, la miniserie busca resolver las dudas pendientes sobre el legado de la familia Ma. La trama aborda si un ser creadoximoff-Visión artificialmente puede perdonarse a sí mismo, sanar el dolor de la pérdida y reclamar un alma propia sin depender de la Gema de la Mente. Durante la charla promocional, el actor británico destacó que la serie explora el peso de los lazos familiares: “No es solo una aventura de ciencia ficción, es una historia profunda sobre el trauma intergeneracional entre padres e hijos. Mi personaje no está nada convencido de querer quedarse entre los humanos, y mucho menos de saber cómo cuidar a un adolescente, pero la responsabilidad y la búsqueda de su propia humanidad lo empujan a ello”, expresó sobre el personaje que ha acompañado a los héroes más poderosos de Marvel durante años.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA DE ‘VISIONQUEST’? Por su parte, la crítica especializada ha recibido con entusiasmo los primeros episodios de la producción. Con una recepción inicial sobresaliente en plataformas como Rotten Tomatoes, los medios destacan su apuesta por alejarse de la fórmula genérica de superhéroes y explorar una ciencia ficción psicológica y excéntrica. También se destaca la química entre Paul Bettany y James Spader, quien retoma la voz y la apariencia de Ultrón como una suerte de voz de la conciencia distorsionada. Su participación logra un equilibrio entre humor incisivo, melancolía y filosofía existencial. Desde el equipo de producción, el showrunner Terry Matalas explicó el enfoque narrativo utilizado para representar los dilemas internos del protagonista. En lugar de recurrir a monólogos interiores convencionales, la serie materializa la mente de Visión como un espacio en el que sus diferentes subprogramas e inteligencias artificiales conversan entre sí, como facetas de su personalidad. Matalas subrayó que el objetivo central fue mantener el “ADN emocional” de ‘WandaVision’, explorando cómo el duelo, la pérdida y la memoria definen a un individuo más allá de sus componentes metálicos o biológicos.

En cuanto al aspecto financiero, fuentes cercanas a la industria sitúan el presupuesto de la serie en una cifra estimada de entre 100 y 130 millones de dólares para sus ocho episodios. Esta cantidad refleja la nueva política de Marvel Studios y Disney+, orientada a contener el gasto tras la reestructuración de su división televisiva. Aunque cuenta con un presupuesto más austero en comparación con el de producciones anteriores, que superaban los 200 millones de dólares, la inversión se centró en efectos visuales específicos, la recreación del entorno digital del protagonista y un diseño de producción detallado.

COMO ANTESALA El estreno de los primeros dos episodios marca formalmente el inicio del desenlace de una era en la narrativa televisiva de Marvel. Los espectadores encontrarán respuestas sobre el destino de los descendientes de la ‘Bruja Escarlata’ y el lugar que ocupará este héroe renacido dentro de las escalas cósmica y terrenal del UCM.