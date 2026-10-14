Medicinas: El algoritmo de Sheinbaum

La Presidenta aseguró ayer que no se puede extrapolar lo que sucede con una crisis en el sector salud, regresando al discurso ideológico y reduccionista de que todo se trata de una campaña de la derecha alimentada por robots digitales. Incurre en una parcialidad de variables que le impide analizar objetiva y autocríticamente lo que está sucediendo, detonador de la explosión social en los últimos cinco días.

Mentira. El desabasto de medicinas e insumos no es producto de un algoritmo en el mundo virtual. Esa carencia provoca la caída notable de consultas, la programación de operaciones para pacientes graves hasta un año después, que ha provocado muertes. Mentira. No hay condiciones salubres en donde por definición debería haberlas, lo que causó recientemente el fallecimiento de nueve bebés recién nacidos. Engañan sus colaboradores a la presidenta Claudia Sheinbaum . Ni está resuelto el abastecimiento, ni un algoritmo, cuya tonta autoría se desconoce, lo ha inventado. El sistema público de salud está en crisis tras la destrucción que hizo su antecesor y jefe político, Andrés Manuel López Obrador .

Protestas y manifestaciones en varias ciudades unieron demandas salariales, carencias, deficiencias y maltratos, donde el catalizador fue la movilización de los trabajadores del Seguro Social, quienes exigen elevar el absurdo incremento salarial del 2.9 por ciento que les habían otorgado –por debajo de la inflación– al 10 por ciento que el gobierno concedió a los maestros para usar con fines electorales.

Hay al menos siete sectores, organizaciones y colectivos relevantes vinculados con las protestas y las denuncias por desabasto, con puntos de convergencia, pero agendas distintas. Están los médicos, enfermeras y personal administrativo del Seguro Social, a quienes se han sumado trabajadores del ISSSTE, Pemex, el Metro y el sector eléctrico. Pero también quienes han llevado la vanguardia de las protestas, como la organización civil Nariz Roja, que ha encabezado movilizaciones contra la falta de medicamentos, especialmente para pacientes con cáncer, y los colectivos de padres de niños con cáncer que reclaman el suministro oportuno de quimioterapias y medicamentos indispensables para sus tratamientos.

La coalición Cero Desabasto, que documenta la falta de medicamentos y promueve el acceso efectivo a tratamientos, dio a conocer hace pocas semanas 12 mil 974 casos de falta de medicamentos entre 2019 y el 16 de julio pasado. El colectivo también se encuentra en las calles protestando, al igual que la organización Justicia Contra el Cáncer, que apoya a pacientes mediante acciones jurídicas frente a la falta de atención y medicamentos, que muestra una faceta distinta al reclamo callejero, al utilizar los tribunales para presentar demandas laborales y educativas.

Las autoridades federales han optado por enfrentar la parte más visible de estas movilizaciones, las cuales el 9 y 10 de octubre paralizaron 20 vialidades y hospitales en la Ciudad de México y extendieron la protesta a varios estados, que se enfoca o limita en los trabajadores del Seguro Social y sus demandas laborales. Es una respuesta política para un movimiento que, por definición, es político, con organización y capacidad de expandirse rápidamente, características de las que carecen las organizaciones sociales, a las que están ignorando en el gobierno, como lo han hecho sistemáticamente, mientras a Sheinbaum sus colaboradores le dicen que no tienen razón en quejarse porque las medicinas sí están llegando a los hospitales. Es el algoritmo famoso de Sheinbaum.

El principal engaño a la Presidenta lo está haciendo una persona de toda su confianza, brazo del superpoderoso ministro sin cartera Pepe Merino, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, responsable de los servicios de atención médica. Clark le ha dicho a Sheinbaum, y repite públicamente, que el abasto de medicamentos está resuelto en un 97 por ciento. La crítica en la industria es que ha bajado el número de claves de medicamentos, lo que Clark rechaza. Pero miente a la presidenta y a todos.

El Seguro Popular, el programa de salud pública creado en 2004, implementó el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el cual constaba de 663 claves de medicamentos. López Obrador lo extinguió para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar, que destruyó el sistema público de salud, provocó el desabasto y encareció el costo de las medicinas, sin que se hayan tomado medidas contra quien lo dirigió por presuntos actos de corrupción y un faltante todavía sin explicación de alrededor de mil 500 millones de pesos. En abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó su desaparición, disolución y reemplazo por el IMSS-Bienestar.

El IMSS-Bienestar fue una herencia de López Obrador, que continuó el declive. Tiene actualmente 147 claves, de las 663 que llegó a haber y las 450 con las que comenzó el sexenio de Sheinbaum, con un nivel de abasto promedio del 65 por ciento. Cuando se analizan los porcentajes de claves y abasto, se puede entender la baja cobertura que tiene la gente en el sistema público de salud, que se supone tendría cobertura universal.

Un botón de muestra es el Estado de México, donde los inventarios de medicinas en cada centro de salud están al 60 por ciento. Esta deficiencia se acentúa porque, de las casi 380 claves de medicamentos del primer nivel de atención –pese a contar actualmente con 40 por ciento más dinero y compra consolidada–, se adquieren sólo 139 claves bajo el nuevo esquema de salud, que ni así resuelve el problema del abasto, el cual apenas alcanza el 60 por ciento, lo que equivaldría a sólo 30 por ciento si se comparara con el cuadro básico anterior.