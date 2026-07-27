La Casa de los famosos México 2026... ¿Cómo unirte al canal oficial de WhatsApp mediante un LINK?

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    La Casa de los famosos México 2026... ¿Cómo unirte al canal oficial de WhatsApp mediante un LINK?
    El canal oficial de WhatsApp es un espacio donde los seguidores reciben información en tiempo real, participan en votaciones y, por primera vez, pueden influir en algunas decisiones dentro de la competencia. VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre cómo unirte al canal oficial de WhatsApp de La Casa de los Famosos México 2026, participar en dinámicas, votar en misiones especiales y seguir todas las novedades del reality en tiempo real

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 no solo reúne a 18 celebridades dispuestas a convivir frente a millones de espectadores, también incorpora herramientas digitales que buscan hacer más interactiva la experiencia para los seguidores del programa.

Una de las principales innovaciones es el lanzamiento del canal oficial de WhatsApp, una plataforma desde la cual la producción comparte información exclusiva, anuncia dinámicas especiales y permite que el público participe en decisiones que pueden modificar el rumbo del reality.

Esta nueva modalidad debutó desde la gala de estreno, cuando los espectadores eligieron la primera misión del infiltrado Fede Vigevani, demostrando que la audiencia tendrá un papel mucho más activo durante toda la temporada.

AQUÍ EL LINK PARA PODER ACCEDER AL WHATSAPP DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MEXICO 2026

“El público podrá participar en algunas de las dinámicas del programa a través del canal oficial de WhatsApp”, informó la producción durante el arranque de la cuarta temporada.

https://vanguardia.com.mx/show/la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-quien-es-el-primer-nominado-DA22445475

CÓMO UNIRTE AL CANAL OFICIAL DE WHATSAPP

Ingresar al canal es un proceso sencillo y solo toma unos minutos desde la aplicación de WhatsApp.

Para encontrarlo de manera manual sigue estos pasos:

· Abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono celular.

· Dirígete al apartado de Novedades.

· Pulsa el ícono de la lupa para realizar una búsqueda.

· Escribe “La Casa de los Famosos México”.

· Cuando aparezca el canal oficial, presiona el botón verde “Seguir”.

Una vez dentro, los usuarios podrán consultar las publicaciones de la producción, conocer anuncios importantes y participar en las votaciones habilitadas durante el desarrollo del programa.

Si el canal no aparece en los resultados de búsqueda, la producción también habilitó un enlace oficial que permite acceder directamente al espacio desde WhatsApp.

EL PÚBLICO PODRÁ INFLUIR EN LAS DINÁMICAS

A diferencia de temporadas anteriores, esta edición amplía la participación de los espectadores más allá de las votaciones para salvar o eliminar habitantes.

A través del canal oficial, los seguidores podrán emitir su voto en determinadas dinámicas especiales, reaccionar a las publicaciones utilizando el emoji de su participante favorito y mantenerse informados sobre las decisiones que tome La Jefa.

El estreno de esta herramienta ya tuvo un impacto directo dentro del reality. Gracias a la votación realizada por los usuarios, Fede Vigevani recibió como primera misión esconder el papel de baño sin que el resto de los habitantes descubriera su papel como infiltrado.

“La audiencia ahora también influye en algunas de las decisiones que ocurren dentro de la casa”, destaca la nueva mecánica presentada para esta temporada.

DÓNDE VER LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO EN VIVO

Además de seguir las novedades mediante WhatsApp, los seguidores pueden observar el desarrollo del programa desde distintas plataformas.

La transmisión ininterrumpida de la convivencia está disponible exclusivamente en ViX, donde los usuarios tienen acceso a las distintas cámaras instaladas dentro de la casa y a la función de multipantalla para seguir varios espacios al mismo tiempo.

Por otra parte, YouTube ofrece una transmisión en vivo con contenido relacionado con el reality, mientras que las emisiones de televisión abierta continúan a través de Las Estrellas y Canal 5, donde se presentan las galas principales y los momentos más relevantes de la competencia.

LAS GALAS MANTIENEN EL RITMO DE LA COMPETENCIA

El formato televisivo conserva sus eventos más importantes para mantener informada a la audiencia que sigue el programa por señal abierta.

Entre las emisiones programadas destacan:

· Galas de eliminación todos los domingos a las 20:30 horas.

· Nominaciones y dinámicas de lunes a viernes.

Estos programas muestran las estrategias, alianzas, conflictos y decisiones que marcan el desarrollo de la competencia, mientras que el contenido en tiempo real permanece disponible mediante las plataformas digitales.

La integración de WhatsApp representa uno de los cambios más relevantes en la historia del reality, al convertir a los seguidores en participantes activos de algunas dinámicas que ocurren dentro de la casa.

https://vanguardia.com.mx/show/fede-vigevani-debuta-como-el-primer-infiltrado-en-la-casa-de-los-famosos-2026-CA22447713

DATOS CURIOSOS

· Esta es la primera temporada de La Casa de los Famosos México que incorpora un canal oficial de WhatsApp para interactuar con la audiencia.

· El público ya participó en la primera misión del infiltrado Fede Vigevani mediante una votación realizada desde el canal.

· La edición 2026 reúne a 18 habitantes, quienes conviven durante aproximadamente 10 semanas.

· Además de las galas televisivas, la convivencia puede seguirse las 24 horas mediante ViX, con acceso a múltiples cámaras instaladas dentro de la casa.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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