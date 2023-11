Convoca Paul McCartney a miles de fans junto a Lenny Kravitz y Drake Bell durante su presentación en México

A pesar de que también presentó sus propios temas, ofreció un breve homenaje a George Harrison durante la canción Something , de su ex compañero.

Para esta ocasión, McCartney echó mano de algunos temas del grupo Wings , interpretados a su estilo. Sin embargo, el público esperó pacientemente para entonar canciones icónicas como Live and let die , Hey Jude o Blackbird , esta última siendo interpretada en solitario por el músico y coreada por todos los asistentes.

El Foro Sol se vistió de gala para recibir al fundador de The Beatles , Paul McCartney , junto a todos sus fanáticos, quienes abarrotaron el recinto. Dicha presentación es la primera de las dos fechas en el país, que anunciaron como parte de la gira Got Back Tour , donde el músico interpreta sus temas en solitario además de éxitos con su anterior banda.

Los temas que desarrolló con su anterior banda dieron de qué hablar, ya que recientemente publicó junto a Ringo Star, la canción Now and Then bajo el nombre de The Beatles.

FAMOSOS ENTRE EL PÚBLICO

La emoción no se hizo esperar cuando entre la multitud del área general se vislumbró una figura con una chamarra de cuero, lentes oscuros y unas prominentes rastas, siendo identificado rápidamente como el músico Lenny Kravitz, quien decidió asistir al evento como asistente.