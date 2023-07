“Creo en el matrimonio”, dice Karla Panini y la tunden en redes

Todo en contra de la también comediante inició cuando empezaron a circular los rumores de que ella fue parte de la infidelidad de Américo Garza, actual esposo de Panini y en ese entonces marido de Karla Luna, supuesta amiga de la famosa en cuestión con quien, incluso, compartió créditos en un popular programa de entretenimiento.

En este momento fue señalada por ser una “roba maridos”, a pesar de que aseguró que ella no le quitó la pareja a su examiga, quien murió el 28 de septiembre de 2017 a consecuencia de complicaciones del cáncer cervicouterino, no obstante ella se encontraba luchando contra esta enfermedad cuando Karla Panini comenzó una “relación clandestina” con su entonces pareja Garza, lo que los llevó a su separación, a pesar de que su compañera y “amiga” mostró en público su apoyo incondicional.

Consecuentemente, la llamada “comadre güera” en el popular programa Las Lavanderas, se volvió una de las personas más atacadas y despreciadas por los mexicanos, culpándola por cualquier cosa “mala” que pasara en el país y ahora que Panini habló del matrimonio y de la fidelidad, los ánimos se avivaron y se transformó en un blanco enorme de los comentarios de seguidores de redes sociales.

Pero cuáles fueron las palabras de Karla Panini que le valieron para ser objetivo de burlas y críticas dentro de las redes sociales. Ella comentó que debido a que no creció en un ambiente donde imperara el divorcio, entonces creía firmemente en el matrimonio, por lo que habló con su actual marido Américo Garza advirtiéndole que no quiere volver a divorciarse porque ya conoce ese “camino fácil”. Así lo expresó:

“Yo lo primero que le dije a mi ahora marido es que yo no me quiero volver a divorciar, si no vamos por el mismo camino, solos nos vamos a poder, desgraciadamente ya nos sabemos el caminito fácil de no funcionó, pues bye, ha ver abogado, papeles y divorcio y adiós, pero yo no quiero que suceda... no crecí en ese ambiente”.

Tras estas declaraciones agregó la que se convirtió en la frase más polémica de su discurso, fue lo siguiente: “Entonces como yo no crecí así, yo sí creo en el matrimonio, sé que se puede, pero sé que sola no voy a poder... pero los dos venimos de fracasos totalmente matrimonios fallidos y situaciones terribles...”, haciendo una clara alusión a los momentos difíciles de Karla Luna al empeorar su salud por el cáncer poco después de su separación con Garza debido a Karla Panini.

