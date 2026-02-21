¿Cuándo estrena en México? ‘Toy Story 5’: Woody regresa para enfrentar a su rival más real, la tecnología

/ 21 febrero 2026
    ¿Cuándo estrena en México? ‘Toy Story 5’: Woody regresa para enfrentar a su rival más real, la tecnología
    Misión. A casi 30 años del estreno original, la franquicia regresa con una historia que enfrenta a los juguetes contra la tecnología. FOTO: DISNEY/PIXAR
Israel García
por Israel García

La nueva entrega de Disney y Pixar plantea un conflicto actual: los juguetes luchan por sobrevivir en un mundo dominado por pantallas y dispositivos electrónicos

Cuando se anunció la quinta entrega de la exitosa franquicia ‘Toy Story’, de The Walt Disney Company y Pixar Animation Studios, jóvenes y adultos que crecieron con las aventuras de ‘Woody’, ‘Buzz’ y ‘Jessie’ no entendían de qué podría tratar la historia, luego de dos aparentes cierres del relato principal. A siete años de la última cinta, en la que el grupo original se separó, la aventura regresa con una villana basada en la vida real: la tecnología.

De manera oficial, las compañías lanzaron el primer avance, en el que se revelan más detalles de la sinopsis presentada en la pasada edición de la D23 y que llegará a los cines el próximo 18 de junio en México.

En el breve adelanto, el astronauta y el vaquero vuelven a unir fuerzas para intentar rescatar a una ‘Bonnie’ más grande, ahora bajo la influencia de su nueva tableta inteligente llamada ‘Lilypad’, una amenaza que simboliza el avance de la tecnología en la vida de los niños.

¿QUÉ PASARÁ EN TOY STORY 5?

Una de las dudas que más inquietaba a los seguidores de la franquicia ya fue resuelta en este avance, donde se explica el regreso de ‘Woody’ a la pandilla, aunque el paso del tiempo no ha sido en vano y muestra señales de desgaste como juguete.

Incluso se aprecia una aparente “calvicie” bajo su sombrero. ‘Buzz’, por su parte, retoma su rol de líder junto al resto del grupo, mientras intentan rescatar a la niña de una relación cada vez más exclusiva con su pantalla.

“Es, en realidad, la toma de conciencia de un problema existencial: que ya casi nadie está jugando con juguetes. La tecnología ha cambiado la vida de todos, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros y para nuestros hijos”, dijo el director Andrew Stanton a Variety sobre la trama.

UN LEGADO EN EL CINE

De acuerdo con Reforma, este estreno llegará en un momento estratégico para Disney y Pixar, tras el éxito global de ‘Intensa-Mente 2’, que superó los mil 500 millones de dólares en taquilla y se consolidó como la película más exitosa de 2024.

‘Toy Story’ cumplirá 30 años de su estreno el próximo 21 de marzo, por lo que la llegada de esta quinta entrega representa un acontecimiento especial para los creativos del filme.

