¿Se acabó la era de los juguetes? Disney lanza el primer tráiler de ‘Toy Story 5’

De manera sorpresiva, Disney lanzó este martes el primer adelanto oficial de ‘Toy Story 5’, donde los entrañables juguetes encabezados por ‘Woody’, ‘Buzz Lightyear’ y ‘Jessie’ se enfrentan a un nuevo y temido rival: la tecnología. En el avance, la trama muestra cómo los juguetes comienzan a sentirse desplazados por una tableta electrónica, reflejando una realidad actual en la que muchos niños prefieren los dispositivos digitales a los juegos tradicionales. Además del primer vistazo, Disney y Pixar confirmaron que la esperada película llegará a los cines de México y el mundo el próximo 18 junio de 2026.

¿DE QUÉ TRATARÁ ‘TOY STORY 5’? En el tráiler se escucha a la mamá de Bonnie —la pequeña que heredó los juguetes de Andy— anunciar una “entrega especial”. “Bonnie, llegó un paquete para ti”, dice la madre antes de que la niña abra una caja misteriosa. Dentro del paquete aparece una tableta que cobra vida y se presenta diciendo: “Hola, soy Lilypat... ¡juguemos!”. La nueva integrante del universo Toy Story es, en realidad, una villana digital que busca eliminar a los juguetes tradicionales, iniciando una “guerra” entre el juego físico y el virtual. Según información revelada por Disney-Pixar, ‘Toy Story 5’ explorará el impacto de la tecnología en la infancia moderna y la pérdida del valor emocional que representan los juguetes.

DETALLES DE 'TOY STORY 5' Durante la más reciente edición de la D23 Expo, los fans conocieron que la historia incluirá un ejército de figuras de Buzz Lightyear atrapadas en un modo de juego defectuoso, tras un accidente que las deja varadas lejos de las tiendas. Estos juguetes se convertirán en uno de los principales conflictos de la nueva entrega. Andrew Stanton, uno de los guionistas originales de la saga, dirigirá esta quinta parte que marcará tres décadas desde el estreno de la primera película, en 1995.