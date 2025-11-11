¿Se acabó la era de los juguetes? Disney lanza el primer tráiler de ‘Toy Story 5’

Show
/ 11 noviembre 2025
    ¿Se acabó la era de los juguetes? Disney lanza el primer tráiler de ‘Toy Story 5’
    Historia. Woody, Buzz y Jessie regresan en ‘Toy Story 5’, enfrentando su mayor reto: la era digital y la llegada de una tableta con vida propia. FOTO: YOUTUBE

La historia protagonizada por los personajes ‘Woody’, ‘Buzz’ y ‘Jessie’ abordará cómo los juguetes enfrentan la era digital dominada por tabletas y dispositivos electrónicos

De manera sorpresiva, Disney lanzó este martes el primer adelanto oficial de ‘Toy Story 5’, donde los entrañables juguetes encabezados por ‘Woody’, ‘Buzz Lightyear’ y ‘Jessie’ se enfrentan a un nuevo y temido rival: la tecnología.

En el avance, la trama muestra cómo los juguetes comienzan a sentirse desplazados por una tableta electrónica, reflejando una realidad actual en la que muchos niños prefieren los dispositivos digitales a los juegos tradicionales.

Además del primer vistazo, Disney y Pixar confirmaron que la esperada película llegará a los cines de México y el mundo el próximo 18 junio de 2026.

¿DE QUÉ TRATARÁ ‘TOY STORY 5’?

En el tráiler se escucha a la mamá de Bonnie —la pequeña que heredó los juguetes de Andy— anunciar una “entrega especial”. “Bonnie, llegó un paquete para ti”, dice la madre antes de que la niña abra una caja misteriosa.

Dentro del paquete aparece una tableta que cobra vida y se presenta diciendo: “Hola, soy Lilypat... ¡juguemos!”. La nueva integrante del universo Toy Story es, en realidad, una villana digital que busca eliminar a los juguetes tradicionales, iniciando una “guerra” entre el juego físico y el virtual.

Según información revelada por Disney-Pixar, ‘Toy Story 5’ explorará el impacto de la tecnología en la infancia moderna y la pérdida del valor emocional que representan los juguetes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó? Wendy Guevara confirma que se someterá a cirugías estéticas

DETALLES DE ‘TOY STORY 5’

Durante la más reciente edición de la D23 Expo, los fans conocieron que la historia incluirá un ejército de figuras de Buzz Lightyear atrapadas en un modo de juego defectuoso, tras un accidente que las deja varadas lejos de las tiendas. Estos juguetes se convertirán en uno de los principales conflictos de la nueva entrega.

Andrew Stanton, uno de los guionistas originales de la saga, dirigirá esta quinta parte que marcará tres décadas desde el estreno de la primera película, en 1995.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Organizaciones


Disney
Pixar

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes