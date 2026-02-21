Adiós a Willie Colón: el trombón que marcó época en la salsa
El legendario músico neoyorquino deja un legado imborrable en la música latina, tras más de cinco décadas de trayectoria y clásicos que definieron el género
Fue a través de un comunicado difundido por su familia que se confirmó la muerte del salsero Willie Colón, quien partió no solo admirado por sus miles de seguidores, sino rodeado del amor de sus seres queridos.
“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se pudo leer en el mensaje dado a conocer en las redes sociales oficiales del cantautor.
Colón, nacido el 28 de abril de 1950 en el South Bronx, Nueva York, fue considerado uno de los pioneros y figuras más influyentes de la música salsa. Inició su carrera profesional en la adolescencia, al firmar con el sello Fania Records y grabar su primer álbum a los 17 años.
¿QUÉ PASÓ CON WILLIE COLÓN?
Desde días previos se pedían oraciones por la salud del músico, creador de himnos salseros, y aunque no había información oficial, se especulaba que enfrentaba complicaciones respiratorias.
“Aunque lloramos su ausencia, también nos reconforta el regalo eterno de su música y los recuerdos entrañables que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras atravesamos este momento”, se lee en el comunicado.
UNA CARRERA DE ORGULLO
Willie Colón fue un influyente trombonista, compositor, productor y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña, considerado una de las figuras clave en la historia de la salsa.
En sus inicios, junto a Héctor Lavoe, brilló con temas como “Aguanilé”, “Che Che Colé”, “Gitana” y “Timbalero”, que ayudaron a definir el sonido salsero de los años 60 y 70. Más adelante, su histórica colaboración con Rubén Blades dio vida a clásicos como “El gran varón”, “Calle Luna, Calle Sol” y “Oh, Qué Será?”, piezas con fuerte contenido social que trascendieron generaciones.
También sobresalen éxitos como “Idilio”, “Talento de televisión” y “Sin poderte hablar”, que consolidaron su popularidad internacional y su capacidad para combinar romanticismo, crítica social y ritmos contagiosos. Estas canciones no solo fueron éxitos comerciales, sino que se convirtieron en referentes obligados dentro del repertorio salsero. (Con información de El Universal y Reforma).