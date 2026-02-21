Adiós a Willie Colón: el trombón que marcó época en la salsa

Fue a través de un comunicado difundido por su familia que se confirmó la muerte del salsero Willie Colón, quien partió no solo admirado por sus miles de seguidores, sino rodeado del amor de sus seres queridos.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se pudo leer en el mensaje dado a conocer en las redes sociales oficiales del cantautor.

Colón, nacido el 28 de abril de 1950 en el South Bronx, Nueva York, fue considerado uno de los pioneros y figuras más influyentes de la música salsa. Inició su carrera profesional en la adolescencia, al firmar con el sello Fania Records y grabar su primer álbum a los 17 años.