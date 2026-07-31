¿Cuándo se estrena la película de ‘The Lifetimes Tour’ de Katy Perry en México?
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El documental del exitoso tour de la cantante llegará a Cinemex y Cinépolis tras su estreno mundial en el Festival de Tribeca
Katy Perry regresará a las salas de cine mexicanas el próximo 2 de septiembre con el estreno del concierto documental ‘Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris’, producción que mostrará uno de los espectáculos más importantes con los que la cantante recorrió México durante 2025.
Debido a que México es uno de los mercados más importantes para la intérprete, la preventa de boletos comenzó el pasado 30 de julio. Sin embargo, hasta el momento aún no se confirman las sedes donde podrá verse en Saltillo.
‘The Lifetimes Tour’ comenzó el 23 de abril de 2025 en la Arena CDMX y concluyó el 7 de diciembre del mismo año en Abu Dabi. La gira recorrió 23 países de cinco continentes con un total de 91 conciertos, vendió más de un millón de boletos y generó una recaudación superior a los 134 millones de dólares. Además, se convirtió en la segunda gira más exitosa de Katy Perry, solo por detrás de ‘Prismatic World Tour’, e incluyó seis presentaciones en China.
UN PROYECTO CON CORAZÓN
La película tuvo su estreno mundial el 8 de junio de 2026 durante el Festival de Tribeca, donde Perry asistió a la proyección y participó en una sesión de preguntas y respuestas con el público.
El lanzamiento en cines e IMAX abarcará 70 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Italia, Brasil, México, Alemania, Francia y Australia. En el Reino Unido, por ejemplo, se proyectará en más de 150 salas. Se trata de un estreno por tiempo limitado.
Perry ya había llevado uno de sus espectáculos a la pantalla grande con ‘Katy Perry: Part of Me’ (2012), documental centrado en el California Dreams Tour. Esa producción recaudó alrededor de 32.7 millones de dólares en todo el mundo y se ubicó entre los documentales musicales más exitosos de su época. Posteriormente también se lanzó el registro audiovisual de ‘Prismatic World Tour’ (2015), orientado principalmente al formato doméstico y la televisión.
El pasado mayo, la intérprete de ‘Dark Horse’ anunció que ofrecerá un concierto gratuito como parte del cartel de la Feria Nacional Potosina.
“Estoy muy emocionada con este anuncio. Les dije que volvería y aquí estoy. 25 de agosto, FENAPO. ¡Show gratis para todos mis KatyCats mexicanos! ¡Vamos!”, expresó la cantante.
Perry se mantiene vigente pese a la ola de críticas y burlas que ha enfrentado en redes sociales. Apenas en junio participó en los espectáculos musicales del Mundial de la FIFA y actualmente continúa con una serie de presentaciones en festivales por Europa. (Con información de Agencia México).