¿Cuándo se estrena la película de ‘The Lifetimes Tour’ de Katy Perry en México?

Katy Perry regresará a las salas de cine mexicanas el próximo 2 de septiembre con el estreno del concierto documental ‘Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris’, producción que mostrará uno de los espectáculos más importantes con los que la cantante recorrió México durante 2025.

Debido a que México es uno de los mercados más importantes para la intérprete, la preventa de boletos comenzó el pasado 30 de julio. Sin embargo, hasta el momento aún no se confirman las sedes donde podrá verse en Saltillo.

‘The Lifetimes Tour’ comenzó el 23 de abril de 2025 en la Arena CDMX y concluyó el 7 de diciembre del mismo año en Abu Dabi. La gira recorrió 23 países de cinco continentes con un total de 91 conciertos, vendió más de un millón de boletos y generó una recaudación superior a los 134 millones de dólares. Además, se convirtió en la segunda gira más exitosa de Katy Perry, solo por detrás de ‘Prismatic World Tour’, e incluyó seis presentaciones en China.