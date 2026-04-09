$!De la calle al escenario: Fernando Ríos ‘El Gallo Armado’, el cantante que conquistó Pa’l Norte 2026

Fernando Ríos, mejor conocido como el ‘Gallo Armado’, es un cantante emergente nacido en Monterrey, Nuevo León, quien, a través de su música, busca narrar las historias que se viven día a día en su ciudad, situaciones relacionadas con los activistas y las luchas por la defensa del territorio. Desde pequeño se interesó por la música, especialmente por la guitarra. En su adolescencia optó por evolucionar a la guitarra de 12 cuerdas, también conocida como requinto. En sus inicios musicales podemos encontrar covers de canciones de los cantantes Ariel Camacho, Junior H, entre otros.

Cierta inspiración en su carrera la adquirió al estudiar la Licenciatura en Letras y al descubrir que las obras de escritores contenían un contexto y un lenguaje complejo. Esto lo motivó y comenzó a escribir canciones sobre relatos cercanos a su entorno diario. “Yo quería contar historias que conectaran con la gente, y así me empecé a enamorar del género, sobre todo del corrido tradicional”, compartió en entrevista para Vanguardia. Desde ese momento, Fernando soltó la pluma y se enfocó en transmitir su mensaje principal: compartir las vivencias de la ciudadanía, las historias de la gente que considera deben ser contadas para, a su vez, compartirlas con su público.

El cantante llega a comparar su música con la labor de un periodista, que cuenta lo que sucede en la ciudad para generar un juicio crítico en la audiencia. Su música está dirigida a jóvenes y a personas que buscan otro tipo de propuestas dentro del corrido, cansadas de escuchar los mismos temas. Sobre ello, Fernando menciona que el mercado ya está muy saturado de uno o dos tópicos. Además, el cantautor afirma que su público también incluye a personas mayores que, al escuchar su música, pueden decir: “estás tocando estas canciones que yo conozco de chiquillo, pero a tu estilo”.

En entrevista, cuenta que le sigue sorprendiendo el éxito que ha tenido hasta ahora y todo el apoyo de sus fans, ya que nunca tuvo la aspiración de vivir de la música ni de llenar estadios. Tras el desempleo que vivió hace dos años, comenzó a salir a tocar con su guitarra en la calle; sus puntos más transitados eran principalmente Interplaza y, más adelante, Barrio Antiguo. Previo a su participación en Pa’l Norte 2026, comentó: “Es mi oportunidad. Ni siquiera quería que la gente escuchara mi música, solo quería sacar ahí unos pesos”, señaló el cantante.

En todas sus presentaciones improvisa y guía el show dependiendo del ambiente y la gente. En el caso de Pa’l Norte, presentó una de sus frases más sonadas: “Completamente en vivo desde la puerta 5. Hoy fuera, mañana quién sabe”. Esto hace referencia a que antes estaba fuera del evento, pero ahora logró presentarse dentro del festival, cumpliendo así ese sueño. Hace un año realizó el proyecto de “Gallo Armado” y se dio cuenta de lo mucho que conectaba con la música y con la gente; fue entonces cuando se planteó la idea de convertirse en músico. Su nombre artístico, explica, se atribuye a una historia que aparece en su primer disco, el cual aborda el género hip hop y habla sobre una desaparición.

Yo quería contar historias que conectaran con la gente, y así me empecé a enamorar del género, sobre todo del corrido tradicional”.

En dicha historia, al personaje principal, elementos policiacos le encuentran un gallo de marihuana, lo que fue suficiente argumento para que lo desaparecieran y, días más tarde, lo encontraran con armas plantadas... y sin vida. El mote de “Gallo Armado”, cuenta, es un juego sobre cómo la policía criminaliza a esta persona: primero por la marihuana y después por cómo construyen el supuesto delito. “Juego mucho con el doble sentido en mis canciones, con las metáforas”, explicó Fernando. Cansado de esperar la oportunidad perfecta, sigue con el método de conciertos callejeros. “Los músicos somos ingenuos al principio y pensamos que algún día alguien va a llegar y nos va a salvar. Y yo fui ese músico ingenuo”, comenta el cantante.

Después de viralizarse por un altercado con una persona extranjera, el cantante decidió responder con un concierto masivo llamado “Barrio Armado”, realizado en Barrio Antiguo, en Monterrey. Este punto fue clave para impulsar su música, ya que personas que salían de los antros se detenían a escucharlo, logrando así monetizar su proyecto. El cantante explica que otra de sus frases más características es: “La calle es nuestra”; una manera de decir: “yo vengo aquí con mi música y no se va a apagar, porque la gente está disfrutando y, al final, todo lo que está aquí tenemos derecho a disfrutarlo porque somos parte de la ciudad”. El mensaje de Fernando, a través de su música, ha llegado incluso a los oídos de muchos mexicanos que ven la mañanera de Claudia Sheinbaum. Durante una transmisión se escuchó el corrido “Aire”, cuyo mensaje iba dirigido a la cancelación del viaducto y a cómo varios colectivos se unieron.

En ese momento se dio cuenta de que podía hacer música sobre política y que el interés de la gente por cantarla lo llevaría incluso a reproducirse en fiestas. Para él hubo un antes y un después en su vida a partir de que su comunidad creyó en él y en su talento. Tal es el grado que sus seguidores se organizaron para reunir 150 mil pesos con el fin de producir su disco. “Me ha costado trabajo creer en mí, la verdad”, reflexiona. Después de ser ganador del nuevo talento Nuevo León, su perspectiva cambió y encontró mayor inspiración en contar lo que ocurre en su comunidad.