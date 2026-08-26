‘El Desaire’ conquista a la prensa en CDMX: la película saltillense llega al cine con una cruda realidad

La historia de ‘El Desaire’ llegó a más personas durante la función que el equipo de producción preparó como parte de la ola de actividades previas a su estreno nacional, programado para el próximo 3 de septiembre. El estreno especial realizado en la CDMX contó con la participación del elenco protagónico, además de parte del equipo de producción y el director Gabriel Ramos, quien platicó con la prensa y los invitados sobre el reto de contar la historia de ‘Rosita Alvírez’. “Tener la oportunidad de conocer Saltillo, de conocer a su gente, de ser recibido con tantísimo amor, fue maravilloso. Dejamos un pedacito de nuestro corazón en Saltillo”, dijo Escorcia previo a la proyección del filme, emocionada no solo por mostrar su trabajo en pantalla, sino también las calles de la capital coahuilense.

UNA HISTORIA PARA REFLEXIONAR Desde aquel preestreno especial celebrado en noviembre de 2024, ‘El Desaire’ se ha presentado en diversos festivales internacionales y nacionales, lo que le ha permitido obtener reconocimientos, sumando hasta el momento más de 20. Uno de los aspectos que descubrió Vico Escorcia durante el proyecto fueron los diversos tipos de violencia de género y la manera en que algunos de ellos pueden percibirse como algo común en el día a día. “Lo que más me impactó fue justo lo más sutil, porque es lo que tenemos más normalizado. Escuchamos un chiste machista y a veces las mujeres no decimos nada y los hombres se tiran de risa, y es muy sutil. Para mí, lo más incómodo fue lo más sutil”, expresó Escorcia durante el evento realizado en la Ciudad de México.

Además de ella, también estuvo presente Joshua Okamoto, quien da vida a uno de los hombres que complican la vida de ‘Rosa’. El actor jalisciense celebró que el cine se cuente más allá de la imponente capital del país. “Creo que, además de cobijarnos de manera espectacular, es uno de sus personajes, y en lo personal me fui de Saltillo con un buen sabor de boca. Es importante encontrar historias fuera de la Ciudad de México y descentralizar el cine”, dijo. Por su parte, Guillermo Alonso bromeó sobre la ciudad. Debido a que es originario de Ciudad Juárez, comentó que la capital coahuilense le recordaba a su lugar de origen, aunque “más bonita”, expresó entre risas.

UN MENSAJE PARA NO DEJARLO “Creo que el acierto de la película engloba todos los aspectos. Lo veo como un todo: es un mensaje potente, pero que resume estas acciones que se van sucediendo. Un poco de mi investigación es retratar la problemática que hay en la ciudad”, explicó Ramos al ser cuestionado sobre la esencia de la historia. “Creo que la violencia de género existe porque hay un ecosistema que lo propicia, y desde las cosas más chiquitas, como los comentarios hirientes y las burlas, hasta las máximas consecuencias, que es el feminicidio, hay cosas en las familias, en las amistades, que alimentan de alguna manera”, aseguró la protagonista de la película coahuilense.

‘El Desaire’ es una película que explora las problemáticas mexicanas, y la vivencia de las mujeres en un mundo como el nuestro”.

UNIÓN Y TALENTO Elena Barbosa, Alba Garza, Jorge Sarmiento y Gabriel Ramos fueron los encargados de adaptar el corrido al guion de cine, por lo que, sin esa unión de talentos, no se habría concretado la película que está a días de llegar a las salas nacionales. Además, Karen Martí, Irene Arcila y Gabriela de la Garza completan el elenco estelar del filme, que aprovechó las festividades del Día de Muertos y los paisajes otoñales de octubre de 2023.

El Desaire’, la ópera prima de Gabriel Ramos, ahonda en el duelo, los roles de género y la urgencia de erradicar los feminicidios en México”.

Las cadenas de cine como Cinépolis y Cinemex tendrán en su cartelera esta historia mexicana, que ha conquistado a públicos de otros países como Estados Unidos, España, Suecia, India y Francia, además de México.

MÁS REACCIONES

Con el paso del tiempo, hay historias que deben seguir contándose y reinterpretándose para seguir siendo escuchadas por las nuevas generaciones, eso es lo que sucede con ‘El Desaire’.

La fotografía es un poema, la música es una pasada, y la trama es una reflexión tremenda al respecto de la enorme lucha de las mujeres contra la violencia”.

Vico Escorcia llegó a la premiere en Ciudad de México con una apuesta que encontró su fuerza en los detalles. La actriz franco-mexicana protagoniza la cinta dirigida por Gabriel Ramos, donde interpreta a Rosa en una historia atravesada por la violencia de género, los celos y el acoso”.

La fotografía es un poema, la música es una pasada, y la trama es una reflexión tremenda al respecto de la enorme lucha de las mujeres contra la violencia”.