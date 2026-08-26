‘El Desaire’ conquista a la prensa en CDMX: la película saltillense llega al cine con una cruda realidad

‘El Desaire’ conquista a la prensa en CDMX: la película saltillense llega al cine con una cruda realidad

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Medios como The Hollywood Reporter, la revista Marie Claire, Revista Food and Pleasure entre otros destacaron la importancia de tener sobre la mesa el tema de la violencia de género y las actuaciones de Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto

Show
/
COMPARTIR

La historia de ‘El Desaire’ llegó a más personas durante la función que el equipo de producción preparó como parte de la ola de actividades previas a su estreno nacional, programado para el próximo 3 de septiembre.

El estreno especial realizado en la CDMX contó con la participación del elenco protagónico, además de parte del equipo de producción y el director Gabriel Ramos, quien platicó con la prensa y los invitados sobre el reto de contar la historia de ‘Rosita Alvírez’.

“Tener la oportunidad de conocer Saltillo, de conocer a su gente, de ser recibido con tantísimo amor, fue maravilloso. Dejamos un pedacito de nuestro corazón en Saltillo”, dijo Escorcia previo a la proyección del filme, emocionada no solo por mostrar su trabajo en pantalla, sino también las calles de la capital coahuilense.

UNA HISTORIA PARA REFLEXIONAR

Desde aquel preestreno especial celebrado en noviembre de 2024, ‘El Desaire’ se ha presentado en diversos festivales internacionales y nacionales, lo que le ha permitido obtener reconocimientos, sumando hasta el momento más de 20.

Uno de los aspectos que descubrió Vico Escorcia durante el proyecto fueron los diversos tipos de violencia de género y la manera en que algunos de ellos pueden percibirse como algo común en el día a día.

“Lo que más me impactó fue justo lo más sutil, porque es lo que tenemos más normalizado. Escuchamos un chiste machista y a veces las mujeres no decimos nada y los hombres se tiran de risa, y es muy sutil. Para mí, lo más incómodo fue lo más sutil”, expresó Escorcia durante el evento realizado en la Ciudad de México.

Además de ella, también estuvo presente Joshua Okamoto, quien da vida a uno de los hombres que complican la vida de ‘Rosa’. El actor jalisciense celebró que el cine se cuente más allá de la imponente capital del país.

“Creo que, además de cobijarnos de manera espectacular, es uno de sus personajes, y en lo personal me fui de Saltillo con un buen sabor de boca. Es importante encontrar historias fuera de la Ciudad de México y descentralizar el cine”, dijo.

Por su parte, Guillermo Alonso bromeó sobre la ciudad. Debido a que es originario de Ciudad Juárez, comentó que la capital coahuilense le recordaba a su lugar de origen, aunque “más bonita”, expresó entre risas.

UN MENSAJE PARA NO DEJARLO

“Creo que el acierto de la película engloba todos los aspectos. Lo veo como un todo: es un mensaje potente, pero que resume estas acciones que se van sucediendo. Un poco de mi investigación es retratar la problemática que hay en la ciudad”, explicó Ramos al ser cuestionado sobre la esencia de la historia.

“Creo que la violencia de género existe porque hay un ecosistema que lo propicia, y desde las cosas más chiquitas, como los comentarios hirientes y las burlas, hasta las máximas consecuencias, que es el feminicidio, hay cosas en las familias, en las amistades, que alimentan de alguna manera”, aseguró la protagonista de la película coahuilense.

‘El Desaire’ es una película que explora las problemáticas mexicanas, y la vivencia de las mujeres en un mundo como el nuestro”.
Revista Food and Pleasure.

UNIÓN Y TALENTO

Elena Barbosa, Alba Garza, Jorge Sarmiento y Gabriel Ramos fueron los encargados de adaptar el corrido al guion de cine, por lo que, sin esa unión de talentos, no se habría concretado la película que está a días de llegar a las salas nacionales.

Además, Karen Martí, Irene Arcila y Gabriela de la Garza completan el elenco estelar del filme, que aprovechó las festividades del Día de Muertos y los paisajes otoñales de octubre de 2023.

https://vanguardia.com.mx/show/la-creadora-de-contenido-andy-zoo-queda-fascinada-con-el-museo-del-desierto-durante-su-visita-a-saltillo-DG23078856
El Desaire’, la ópera prima de Gabriel Ramos, ahonda en el duelo, los roles de género y la urgencia de erradicar los feminicidios en México”.
The Hollywood Reporter en Español.

Las cadenas de cine como Cinépolis y Cinemex tendrán en su cartelera esta historia mexicana, que ha conquistado a públicos de otros países como Estados Unidos, España, Suecia, India y Francia, además de México.

MÁS REACCIONES

Con el paso del tiempo, hay historias que deben seguir contándose y reinterpretándose para seguir siendo escuchadas por las nuevas generaciones, eso es lo que sucede con ‘El Desaire’.
Marie Claire México.
La fotografía es un poema, la música es una pasada, y la trama es una reflexión tremenda al respecto de la enorme lucha de las mujeres contra la violencia”.
Cesar Uriel Hernández, Dir. Artístico: Joven Orquesta México.
Vico Escorcia llegó a la premiere en Ciudad de México con una apuesta que encontró su fuerza en los detalles. La actriz franco-mexicana protagoniza la cinta dirigida por Gabriel Ramos, donde interpreta a Rosa en una historia atravesada por la violencia de género, los celos y el acoso”.
Pure&B Agencia
La fotografía es un poema, la música es una pasada, y la trama es una reflexión tremenda al respecto de la enorme lucha de las mujeres contra la violencia”.
Cesar Uriel Hernández, Dir. Artístico: Joven Orquesta México.
La historia está inspirada en el corrido de Rosita Alvírez y traslada ese referente al contexto contemporáneo para abordar la violencia contra las mujeres”
Brenda Aguilar, Sociedad Noticias.
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Cine
Espectáculos
Viral
Localizaciones
Ciudad de México
Personajes
Gabriel Ramos
Vico Escorcia
Organizaciones
Universidad Carolina
Vanguardia
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La temporada de frentes fríos 2026-2027 está por comenzar, pero el Servicio Meteorológico Nacional todavía no establece una fecha exacta para el ingreso del primero a México.

Primer frente frío de 2026: ¿cuándo llegará a México y qué estados sentirán sus efectos?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Tim Curry, reconocido por interpretar a Frank-N-Furter y Pennywise, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles; aún no se informa la causa.

Muere Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2016 tras escapar por el drenaje en Los Mochis. Durante las horas posteriores intentó sobornar a los policías que lo detuvieron y advirtió sobre un posible rescate armado.

¡Así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ Guzmán!... los policías que no logró comprar y las 6 horas de terror
Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México o una gubernatura.

‘Debe ser mexicano’... iniciativa para restringir doble nacionalidad es para evitar injerencias, aclara Sheinbaum
El precio del huevo varía según la región y el establecimiento; en algunas zonas del país el kilogramo supera los 80 pesos, de acuerdo con datos de mercado.

Precio del huevo se dispara 7.92% en agosto y registra uno de sus mayores aumentos en 20 años, INEGI
Guerra comercial

Guerra comercial
true

Entregaron a Rocha... pero el estado de Sinaloa: Loret de Mola