¡De pena ajena! Exhibe surcoreana discriminación de mexicano durante partido de la FIFA

Este Mundial ha dado al mundo una muestra de cómo son los mexicanos, su cultura, sus gustos, el caos social y también algunos aspectos negativos, como la presunta discriminación que sufrió Yoon Su-jin, influencer surcoreana conocida como Ino Cat, quien expuso a un ciudadano que se burló de su apariencia física, haciéndola sentir discriminada. Los hechos ocurrieron durante el partido entre Corea del Sur y Chequia, correspondiente al Grupo A, en el Estadio Guadalajara (AKRON), donde el lamentable incidente se viralizó incluso más allá de las naciones involucradas, desatando una serie de críticas en contra del aficionado mexicano. Tras dos días de que el video diera la vuelta en internet, usuarios de redes sociales identificaron al hombre señalado, en medio de debates y posturas encontradas, ya que algunos tomaron con “humor” los gestos realizados por el aficionado, mientras que otros los calificaron como una falta de respeto directa.

LA DENUNCIA A través de una publicación en Instagram, la creadora de contenido surcoreana de 29 años, Ino Cat, compartió una incómoda experiencia ocurrida al interior del Estadio Guadalajara, ubicado en el municipio de Zapopan. La influencer, quien iba acompañada del también creador de contenido Rafa Yechan, grabó un video saludando con entusiasmo al público mexicano. Sin embargo, el ambiente se tornó incómodo cuando un aficionado realizó un gesto con las manos para después mofarse a sus espaldas. En el video, el hombre lleva sus manos a los ojos y los estira para rasgarlos, en aparente referencia a sus rasgos físicos. Al notar el gesto, la creadora cambió su semblante y dejó de saludar.

“Viajaste por todo el mundo para asistir al Mundial... y experimentaste racismo”, escribió en su publicación. La creadora, quien cuenta con más de 6 millones de suscriptores, agradeció los mensajes de apoyo recibidos y aseguró que continuará enfocándose en mostrar el lado positivo de México. También aprovechó para agradecer el respaldo brindado a la Selección de Corea.

IDENTIFICAN A PRESUNTO AGRESOR Internautas se dieron a la tarea de identificar al hombre que hizo pasar un mal momento a la creadora digital. De acuerdo con diversos usuarios, se trataría del mexicano Ulises Fernando Bernal, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), A.C. Hasta el momento, el implicado no ha emitido alguna aclaración pública al respecto. No obstante, el CITGEJ difundió un comunicado a través de Facebook en el que señala que espera que el presidente en funciones realice las aclaraciones que considere pertinentes para esclarecer la situación.

“Como Colegio de profesionistas, reiteramos nuestro compromiso permanente con los valores de respeto, integridad, responsabilidad social, inclusión y convivencia armónica, principios que orientan el actuar de nuestra organización y de sus integrantes”, se lee en el documento. (Con información de El Universal)

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