Sobria, pero aplaudida celebración: conquistan Lisa, Anitta y Future la ceremonia de inauguración de la Copa FIFA

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    Sobria, pero aplaudida celebración: conquistan Lisa, Anitta y Future la ceremonia de inauguración de la Copa FIFA
    Fiesta. Lisa y Anitta encabezaron el momento musical más esperado de la ceremonia inaugural celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles. FOTO: INTERNET

El público no abarrotó el estadio como ocurrió en México, pero sí se dejó contagiar por la energía y la música de las estrellas invitadas

Ahora fue el turno de Estados Unidos de celebrar la fiesta mundialista desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde un gigantesco mapa azul del país fue el primer elemento en aparecer sobre el escenario. Ahí, dos bandas musicales escolares se fusionaron para dar la bienvenida a un jugador que, vestido de dorado, realizó dominadas con un balón del mismo color.

”Bienvenidos a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se escuchó decir a una voz mientras del suelo emergía una copa gigante que quedó colocada en el centro del escenario.

El rapero Future fue el primero en salir a escena para interpretar los acordes iniciales de “Game Time”, tema que comparte con la cantante sudafricana Tyla. Poco después, ella se unió al espectáculo y ambos bailaron alrededor de la enorme copa.

LA MÁS ESPERADA

De repente comenzaron a sonar los primeros segundos de “Goals” y un camino decorado con símbolos estadounidenses de color dorado, inspirados en lugares emblemáticos como Hollywood y Las Vegas, comenzó a cobrar vida sobre el escenario.

Detrás de una tabla de surf de Los Ángeles apareció Lisa. La cantante tailandesa lideró la interpretación al salir a escena con un llamativo traje blanco y el cabello largo y suelto. Tras su participación, cedió el protagonismo a la brasileña Anitta, quien emergió entre una nueva lluvia de símbolos y referencias visuales a ciudades como Chicago, Nueva York y Atlanta.

https://vanguardia.com.mx/show/poca-afluencia-asi-se-vivio-la-ceremonia-de-inauguracion-en-canada-HE21344571

Ambas artistas se reunieron junto a la gigantesca copa que emergió desde el centro de la cancha para bailar junto a Rema, el cantante con quien lograron millones de reproducciones gracias al tema impulsado por la FIFA.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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