Sobria, pero aplaudida celebración: conquistan Lisa, Anitta y Future la ceremonia de inauguración de la Copa FIFA
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El público no abarrotó el estadio como ocurrió en México, pero sí se dejó contagiar por la energía y la música de las estrellas invitadas
Ahora fue el turno de Estados Unidos de celebrar la fiesta mundialista desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde un gigantesco mapa azul del país fue el primer elemento en aparecer sobre el escenario. Ahí, dos bandas musicales escolares se fusionaron para dar la bienvenida a un jugador que, vestido de dorado, realizó dominadas con un balón del mismo color.
”Bienvenidos a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se escuchó decir a una voz mientras del suelo emergía una copa gigante que quedó colocada en el centro del escenario.
El rapero Future fue el primero en salir a escena para interpretar los acordes iniciales de “Game Time”, tema que comparte con la cantante sudafricana Tyla. Poco después, ella se unió al espectáculo y ambos bailaron alrededor de la enorme copa.
LA MÁS ESPERADA
De repente comenzaron a sonar los primeros segundos de “Goals” y un camino decorado con símbolos estadounidenses de color dorado, inspirados en lugares emblemáticos como Hollywood y Las Vegas, comenzó a cobrar vida sobre el escenario.
Detrás de una tabla de surf de Los Ángeles apareció Lisa. La cantante tailandesa lideró la interpretación al salir a escena con un llamativo traje blanco y el cabello largo y suelto. Tras su participación, cedió el protagonismo a la brasileña Anitta, quien emergió entre una nueva lluvia de símbolos y referencias visuales a ciudades como Chicago, Nueva York y Atlanta.
Ambas artistas se reunieron junto a la gigantesca copa que emergió desde el centro de la cancha para bailar junto a Rema, el cantante con quien lograron millones de reproducciones gracias al tema impulsado por la FIFA.