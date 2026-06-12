Sobria, pero aplaudida celebración: conquistan Lisa, Anitta y Future la ceremonia de inauguración de la Copa FIFA

Ahora fue el turno de Estados Unidos de celebrar la fiesta mundialista desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde un gigantesco mapa azul del país fue el primer elemento en aparecer sobre el escenario. Ahí, dos bandas musicales escolares se fusionaron para dar la bienvenida a un jugador que, vestido de dorado, realizó dominadas con un balón del mismo color.

”Bienvenidos a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, se escuchó decir a una voz mientras del suelo emergía una copa gigante que quedó colocada en el centro del escenario.

El rapero Future fue el primero en salir a escena para interpretar los acordes iniciales de “Game Time”, tema que comparte con la cantante sudafricana Tyla. Poco después, ella se unió al espectáculo y ambos bailaron alrededor de la enorme copa.