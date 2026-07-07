Del fracaso al olvido: los superhéroes que perdieron la batalla en taquilla y streaming

Ya no es sorpresa para nadie que ‘Supergirl’ resultó ser uno de los grandes tropiezos de los estudios de Hollywood en su intento por dominar la temporada de cine de verano. Su caso es especialmente preocupante, ya que, hasta el momento, registra una caída del 76% en sus ingresos en taquilla, de acuerdo con medios estadounidenses, lo que representa un claro desacierto. De hecho, el filme tuvo un costo aproximado de entre 170 y 180 millones de dólares y apenas ha reunido alrededor de 100 millones de dólares a nivel internacional. México le dio a la prima de ‘Superman’ el tercer lugar en ingresos durante esta semana, con apenas 70.17 millones de pesos, por debajo de ‘Toy Story 5’ y ‘Minions & Monstruos’. Y no solo la nueva apuesta de James Gunn se ha convertido en una decepción en taquilla. Existen otros superhéroes, antihéroes y villanos que no conectaron con la audiencia, no cumplieron las expectativas o cuya elección de protagonista fue ampliamente cuestionada. En VMÁS te presentamos algunos de los proyectos que fracasaron tanto en taquilla como en streaming.

‘CATWOMAN’ - 2004 El largometraje, dirigido por el cineasta francés Pitof y escrito por John Brancato, Michael Ferris y John Rogers, se mantiene como uno de los mayores fracasos críticos y financieros en la historia de las adaptaciones de cómics. Con una inversión de 100 millones de dólares, la producción protagonizada por la ganadora del Óscar Halle Berry apenas logró recaudar 82 millones de dólares a nivel mundial, dejando pérdidas millonarias para Warner Bros. El rotundo rechazo de la crítica especializada y del público no solo sepultó cualquier posibilidad de una secuela, sino que convirtió a la película en un objeto constante de burla dentro de la cultura popular. Con el paso de los años, su llegada al mercado doméstico y posteriormente a las plataformas de streaming tampoco logró reivindicarla comercialmente, quedando relegada a un estatus de culto únicamente por lo accidentado y deficiente de su propuesta visual y narrativa.

‘ELEKTRA’ - 2005 Este largometraje derivado, dirigido por Rob Bowman y con guion de Zak Penn, representó uno de los primeros tropiezos modernos del cine basado en personajes de cómics. Con Jennifer Garner como protagonista, la película contó con un presupuesto de 43 millones de dólares y apenas acumuló 57 millones de dólares en la taquilla mundial. El pobre desempeño en las salas truncó las aspiraciones de Marvel de impulsar películas protagonizadas por heroínas en aquella época. Con el paso de los años, su llegada al streaming tampoco ha logrado reivindicarla.

‘LINTERNA VERDE’ - 2011 Esta producción de Warner Bros., dirigida por Martin Campbell y con un guion coescrito por Greg Berlanti, buscaba establecer una nueva franquicia de héroes galácticos. La cinta, protagonizada por Ryan Reynolds, contó con un presupuesto de 200 millones de dólares, pero su recaudación mundial apenas alcanzó los 220 millones, una cifra insuficiente para recuperar la inversión una vez considerados los gastos de mercadotecnia. El rechazo de la crítica y de los fanáticos acabó de inmediato con cualquier plan de secuela. Hoy es recordada como uno de los mayores ejemplos de una adaptación fallida de cómics.

‘GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA’ - 2011 Dirigida por Mark Neveldine y Brian Taylor, y con guion de Scott M. Gimple, esta secuela buscó revitalizar al antihéroe de Marvel con un tono más oscuro. Protagonizada nuevamente por Nicolas Cage, tuvo un presupuesto de 57 millones de dólares y recaudó 132 millones de dólares a nivel mundial. Aunque técnicamente recuperó sus costos de producción, el resultado quedó muy lejos de las expectativas comerciales una vez sumados los gastos de distribución y promoción.

‘BLACK WIDOW’ - 2021 La película en solitario de la heroína, dirigida por Cate Shortland y escrita por Eric Pearson, inauguró una nueva etapa de Marvel en un contexto de distribución particularmente complicado. Protagonizada por Scarlett Johansson, requirió un presupuesto de 200 millones de dólares y recaudó 379 millones en la taquilla mundial. El factor que más afectó su desempeño fue su estreno simultáneo en cines y Disney+, mediante un pago adicional. Esta estrategia redujo el potencial de la taquilla tradicional y desencadenó una batalla legal entre la actriz y el estudio, convirtiéndose en un caso emblemático sobre los desafíos financieros de la era del streaming.

‘MORBIUS’ - 2022 El director Daniel Espinosa y el guionista Matt Sazama intentaron expandir el universo de villanos de Sony con este thriller de acción. La cinta, protagonizada por Jared Leto, costó 75 millones de dólares y recaudó 167 millones a nivel mundial, un resultado discreto que apenas permitió cubrir los costos básicos del proyecto. Sony incluso decidió reestrenarla en cines tras el fenómeno de memes y bromas en internet, pero la estrategia terminó convirtiéndose en un segundo fracaso comercial.

‘THE MARVELS’ - 2023 El largometraje dirigido por Nia DaCosta y escrito por Megan McDonnell se convirtió en uno de los mayores descalabros financieros del cine de superhéroes contemporáneo. Con un presupuesto estimado de 275 millones de dólares, la producción protagonizada por Brie Larson apenas recaudó 206 millones de dólares a nivel mundial, consolidando pérdidas millonarias para Disney. La película no logró captar la atención del público en salas y su posterior llegada al streaming tampoco modificó la tendencia. Diversos analistas atribuyeron el fracaso a la saturación del género y al desgaste de las narrativas interconectadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘THE FLASH’ - 2023 Bajo la dirección de Andy Muschietti y con guion de Christina Hodson, este ambicioso proyecto de DC Studios prometía reiniciar su universo cinematográfico. Sin embargo, la película protagonizada por Ezra Miller generó pérdidas importantes al recaudar únicamente 271 millones de dólares en todo el mundo, frente a un costo de producción superior a los 200 millones. A pesar de una intensa campaña publicitaria y de las expectativas generadas, su desempeño en streaming también fue discreto. Las controversias personales de su protagonista y la reestructuración interna del estudio afectaron considerablemente su rendimiento comercial.

‘SHAZAM! FURY OF THE GODS’ - 2023 La secuela dirigida por David F. Sandberg y escrita por Henry Gayden no logró repetir el éxito de su antecesora. Con Zachary Levi de regreso en el papel principal, la producción costó 125 millones de dólares y apenas obtuvo 134 millones en la taquilla mundial. El desinterés del público también se reflejó en su estreno en streaming, donde registró niveles de audiencia inferiores a los esperados. La reconfiguración del universo cinematográfico de DC y la falta de un elemento novedoso terminaron por condenar comercialmente a la película.

‘MADAME WEB’ - 2024 Sony Pictures sufrió un duro revés comercial con este spin-off del universo de ‘Spider-Man’, dirigido por S.J. Clarkson y escrito por Matt Sazama. La película, protagonizada por Dakota Johnson, requirió una inversión de 80 millones de dólares y apenas acumuló 100 millones en la taquilla mundial, generando pérdidas importantes para el estudio.