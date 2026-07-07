¡Neeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

Se sabía, se esperaba y se pedía. La creadora de contenido y youtuber trans Karina Torres fue revelada como la segunda habitante de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

La presentación de la también conocida como “La Apocalíptica” se realizó la noche del martes en vivo a través de las señales de Televisa en televisión abierta, además de los canales oficiales del reality show, donde tan solo en YouTube registró 25 mil espectadores en vivo y, en TikTok, más de 50 mil.

”Para mí es un gran proyecto que muchísima gente ve a nivel nacional. Lo agarro como una oportunidad para seguir con mi camino en redes sociales”, dijo Torres en sus primeras palabras tras ser presentada por Galilea Montijo.