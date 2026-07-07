¡Neeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

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    ¡Neeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
    Favorita. La creadora de contenido fue recibida con entusiasmo por miles de seguidores que siguieron en vivo el anuncio de su participación. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSMX

La integrante del ‘Clan de las Perdidas’ y creadora de contenido es una de las participantes más esperadas por la audiencia en redes sociales

Se sabía, se esperaba y se pedía. La creadora de contenido y youtuber trans Karina Torres fue revelada como la segunda habitante de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

La presentación de la también conocida como “La Apocalíptica” se realizó la noche del martes en vivo a través de las señales de Televisa en televisión abierta, además de los canales oficiales del reality show, donde tan solo en YouTube registró 25 mil espectadores en vivo y, en TikTok, más de 50 mil.

”Para mí es un gran proyecto que muchísima gente ve a nivel nacional. Lo agarro como una oportunidad para seguir con mi camino en redes sociales”, dijo Torres en sus primeras palabras tras ser presentada por Galilea Montijo.

KARINA TORRES EN TELEVISA

La creadora de contenido, que se hizo famosa por sus ocurrencias, su risa inconfundible y sus comentarios durante las transmisiones de Wendy Guevara y Paolita Suárez, dijo sentirse feliz de cumplir, por fin, el deseo de la audiencia, que año con año pedía su participación.

“Se les cumplió, nadaqueverientas; aquí estaré de migajera en ‘La Casa’”. Además, aseguró que llega con la intención de ganar el premio mayor.

“Yo quiero llegar a la final. No me importan el segundo ni el tercer lugar; me gustaría estar en la final”, dijo Edna Karina.

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”Soy buena para hacer el quehacer; también lavo los baños, no importa; lavo ropa, lavo los trastes y doy masajes... sin final feliz”, aseguró la originaria de Guanajuato al ser cuestionada sobre la convivencia dentro de la casa.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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